САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В ПРОСТО открылась выставка «Ренессанс» совместно с ВХУТЕИН

21 марта в 19.00 в ПРОСТО на Большом пр. В.О., д. 83 прошло открытие бесплатной выставки «Ренессанс» в рамках проекта по объединению лидеров индустрии моды. На выставке дизайнеры обратились к эстетике Ренессанса: соединили моду и искусство в одно целое.

Санкт-Петербургский Союз дизайнеров Художественно-технического института ВХУТЕИН совместно с ПРОСТО представили выставку «Ренессанс». Этот день был посвящён модной фотографии. В первой части мероприятия состоялся открытый диалог о работе в сфере. Участники послушали лекции от профессиональных фотографов, арт-директора, стилистов, художников и продюсеров. Спикеры рассказали о своей работе в сфере моды и модной фотографии. После состоялась официальная часть открытия выставки.

Все присутствующие смогли почувствовать себя профессионалами на площадке настоящей съёмки со светом, наставником-фотографом и моделями в ярких образах Ренессанса. Участники со своей камерой получили опыт и готовые профессиональные снимки.

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