САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В пространстве К-30 пройдет Present Perfect Festival 2022

Present Perfect Festival 2022 пройдет в традиционном формате трехдневного музыкального действа с 2 по 4 сентября на расширенной территории культурного пространства K-30 в гавани Васильевского острова.

Объявляем первую из трех волн лайн-апа. Сохранены два ключевых перформанса программного блока «Артефакты» — серии коллаборативных шоу, разработанных командой PPF совместно с артистами и представителями креативных индустрий, премьера которых должна была состояться на перенесенном PPF 2021.

Гости PPF 2022 впервые увидят лайв электронного продюсера Nocow в сопровождении танцевальной постановки авангардного хореографа Владимира Варнавы, перенесшего музыку резидента Roots United на язык тела.



Второй «Артефакт» — живая премьера альбома «Yet Another Kito Jempere Album», записанного в 2020-м году Kito Jempere Band в сотрудничестве с музыкантами всего мира. Некоторые из них также участвуют в AV-концерте, но в необычном формате.

Среди прочих хайлайтов PPF 2022: вторая итерация Roots United Live — студийного эксперимента DJ 1985, Shutta и El, впервые представленного живьем на титульной вечеринке Roots United в K-30 этим летом; ростовский брейкбит-прорыв Symbol с полноценным лайв-бэндом, концерт нашумевшего хаус-дуэта Lovanda.

Диджейские слоты традиционно займут сильнейшие представители локальной сцены: Simple Symmetry, b2b-сеты Abelle x Roma Ptashenko и Sofia Rodina x Shutta, спешл от передовой квир-техно формации Popoff Kitchen и многое другое. Расписание выступлений по дням станет доступно после полного объявления программы.

Местом проведения PPF 2022 станет домашняя площадка Roots United — K-30, двухъярусный контейнерный двор с благоустроенной набережной, а также прилегающая к ним территория культурного квартала «Брусницын», открытого в гавани Васильевского острова этой весной.

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