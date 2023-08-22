САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка «Это не серьёзно» открывается в Музее современного искусства Эрарта

Пожалуй, каждый хотя бы раз ловил себя на мысли о том, что в течение жизни, одной-единственной, хочется прожить сразу несколько разных. Чтобы реализовать эту потребность, кто-то идет в актеры и примеряет на себя судьбы других людей, а кто-то собирает коллекции кукол, образовывая вокруг себя параллельные реальности. Однако куклы, изготовленные ради забавы по образу и подобию человека, не в силах открыть нам новые миры и новые жизни — это подвластно лишь тем созданиям, которые обрели собственную индивидуальность. Экспозицию выставки «Это не серьезно» составляют именно такие объекты, и это лишь часть большого собрания Вадима Зверева.

Дмитрий Шустров. Пьеро на скамейке. 2009

Дмитрий Шустров. Паганель. 2011

Дмитрий Шустров. Игра на гуслях. 2009





Андрей Дроздов. Чужие. 2009

Представленные на выставке произведения Андрея Дроздова и Романа Шустрова — это скорее не авторские куклы, а кукольные скульптуры: работы этих мастеров все дальше отходят от антропоморфности кукол и стремятся к метафоричности скульптуры.

Андрей Дроздов убедительно имитирует металл и дерево, используя папье-маше, металлическую сетку и силиконовую пленку. Его скульптуры насыщены многочисленными механистическими деталями — этот факт позволяет предположить, что автору близка фантасмагория стимпанка. На всем этом строится фирменный стиль «гламурной мужественности». Не раскрывая полностью всех секретов создания своих кукол, Андрей так описывает творческий процесс: «Между тобой и работой происходит химическая реакция: работа начинает тебя вести, можно расслабиться и довериться ей. При этом важно чувствовать, чтобы то, что ты делаешь, было органично. Это скульптурный подход. При таком подходе ты узакониваешь случайность».

Работы Романа Шустрова также сделаны из папье-маше. Автор использовал самодельный клейстер и газеты, причем сознательно выбирал только те фрагменты, где размещались новости и статьи, приходившиеся ему по душе. Так материал — а впоследствии и куклы, из него созданные, — становился «миролюбивым», «добрым». Все те, с кем был знаком художник, отмечают душевность и интеллигентность Романа, его стремление оберегать культуру родного города. Все это находит свое отражение в работах мастера. Персонажи Романа Шустрова кажутся очень знакомыми, архетипически-петербургскими.

Трогательные создания, похожие на тянущиеся к свету цветы, объединяют в себе образы грустного мима и ангела. Три ангела Романа Шустрова были отлиты в бронзе и размещены в разных частях города — они стали новыми достопримечательностями Петербурга.

На выставке в музее Эрарта представлены не куклы-игрушки, но куклы-образы: о каждой из них можно рассказать историю, и не одну. «Оживить» кукол могут не только дети и художники, но и любой внимательный зритель: всматриваясь в них, пофантазируйте о том, кто перед вами и какую тайную, невидимую для нас жизнь эти создания могут на самом деле вести. Куклы нас учат эмпатии, которая способна заставить нас преодолеть инерцию собственного существования и посмотреть на мир глазами не только другого человека, но и, возможно, совершенно иного существа.

Даты проведения выставки: 23 августа — 26 ноября 2023 года.

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