Работа Вадима Михайлова. Фото предоставлено художником

23 сентября в Доме Радио открывается совместный проект с галереей MYTH – выставка Вадима Михайлова и Ульяны Подкорытовой «И просто, и тёмно».

Кристина Галько, куратор культурной программы Дома Радио: «Благородное собрание, Японский Красный Крест, Пролеткульт, Радиокомитет. Балы, ужины, карточные комнаты, больничные палаты, временная церковь, театр, кинотеатр, издательство, столовые, хор, оркестр, студия звукозаписи, радио. При изучении документальных архивов Дома Радио мы столкнулись со множеством исторических слоев. Каждое помещение в этом здании имело свое техническое назначение и функцию, которые менялись в зависимости от особенностей экосистем, населявших их институций. Но при работе с архивом мы обнаружили и «слепые зоны» – комнаты, документы о которых отсутствуют или немногочисленны. Факты об их функциональном назначении и событийной наполненности постепенно превратились в историю, а затем стали мифами и легендами. В отсутствии фактических сведений, мы обратились к художественному исследованию как методу создания новых мифологий пространства на основе существующих фактур и теневых образов. Для создания этих историй, совместно с галереей MYTH, мы пригласили художников Ульяну Подкорытову и Вадима Михайлова, которые в своей практике, вдохновляясь духом различных мест и объектов, создают собственные мифогенные и диахронические миры».

Название проект заимствует из стихотворения Марины Цветаевой, которое рассказывает о метафизическом преображении лирической героини. Подобно ей, выставка фиксирует напряжение между противоположностями – от состояний до понятий, предлагая бинарную структуру мифологического в качестве инструмента осмысления наличной реальности, где все «и просто, и тёмно».

«Обратившись к полному стихотворению Цветаевой, следует прочитать строку скорее как: «и просто, и сложно». Здесь темнота выступает как обозначение чего-то непознанного, запутанного, непроясненного. Принцип противопоставления лежит в основе как человеческого мышления в целом, так и логики мифологического повествования. В нем темнота чаще всего обозначает первородное состояние мира, изначальный хаос, из которого впоследствии все возникает. Смысл выставочного проекта кроется в этом диалектическом напряжении между двумя противоположными словами - бинарными оппозициями. Зритель совершает путешествие между полярными мирами верха и низа, наблюдая вездесущую дуальность не только между этажами, но и в рамках каждого объекта. Благодаря превращениям, перевертышам — добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, — он погружается все глубже и глубже в постфольклорное художественное пространство, понимая, что полярности неразрывно связаны, а темнота является условием существования света», – рассказывает куратор выставки Алиса Сычева.

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