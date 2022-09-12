Санкт-Петербургский международный культурный форум 2022 года пройдет в новом формате

Санкт-Петербургский международный культурный форум 2022 года пройдет с 10 по 12 ноября. Общая тема Форума определена как «Форум объединенных культур». Организаторы Форума — Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Важное нововведение 2022 года — обновленная архитектура Форума: в новом формате она нацелена на то, чтобы максимально эффективно укрепить статус Форума как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны.

Вместо секций и треков прошлых лет в деловой программе этого года запланированы четыре тематических блока по основным направлениям отрасли: «Искусство», «Музеи и культурное наследие», «Креативные индустрии и современное искусство», «Кино». Программа каждого из них знакомит профессиональное культурное сообщество с новейшими тенденциями и представляет площадку для выработки решений, которые будут влиять на повседневную деятельность культурных институций.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:

«Форум всегда был важнейшей международной площадкой для диалога деятелей искусства, авторитетных экспертов, представителей бизнес-сообщества и общественных деятелей первой величины по широкому спектру вопросов. Особую значимость Форум приобретает в условиях текущей геополитической ситуации и происходящих в мире событий. Предполагается усиление позиций проекта как пространства для трансляции российских программных заявлений по гуманитарной проблематике. В ходе дискуссий будут анализироваться общемировые и национальные тенденции развития культур, их место в современном цивилизационном процессе, будут оцениваться современные вызовы и угрозы».

В обновленной архитектуре Форума сохраняются мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой, официальные мероприятия, церемонии подписания соглашений и вручения премий, а также программа «Культура 2.0».

Основными площадками Санкт-Петербургского международного культурного форума-2022 выступят Главный штаб Государственного Эрмитажа и Мраморный дворец Русского музея.

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