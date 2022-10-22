Санкт-Петербургский международный культурный форум отменён

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«Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменён», – сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Санкт-Петербургский международный культурный форум всегда был не только местом встречи профессионалов, площадкой для обмена лучшими практиками и установления творческих и деловых контактов. Это – настоящий праздник работников культурной сферы, что подчеркивало и наличие обширной фестивальной программы Форума.

В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение Форума и вынуждено сообщить о его отмене.

Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты и их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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