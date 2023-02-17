Санкт-Петербургской телебашне исполняется 60 лет

60 лет исполняется телебашне в Санкт-Петербурге. 23 февраля 1963 года башня начала трансляцию телепрограмм. Радиус охвата сигналом составил 100 км — вдвое больше, чем раньше. Почти миллион жителей Ленинградской области впервые получили возможность принимать телевидение.

Сегодня телебашня на Аптекарском острове — визитная карточка Санкт-Петербургского регионального центра РТРС.

Андрей Романченко, генеральный директор РТРС:

«Ленинградские связисты, запускавшие передатчики новой телебашни в 1963 году, осознавали, что телевидение необратимо изменит жизнь миллионов людей. Сейчас башня в режиме 24/7 передает в эфир 20 цифровых телеканалов и 27 радиостанций в интересах почти 7 миллионов телезрителей и радиослушателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Среди зрителей, для которых работает телебашня в Санкт-Петербурге, — и те, кто смотрит кабельное телевидение: с нее операторы кабельного ТВ получают сигнал 20 цифровых каналов.

Проект и строительство объекта соответствовали духу времени. По заданию Партии сооружение проектировали так, чтобы оно было выше Эйфелевой башни. Благодаря первой в мире новаторской цельносварной металлической конструкции телебашня получилась не только на полтора метра выше Эйфелевой, но и почти в шесть раз легче.

Руслан Евсеев, директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский РЦ»:

«Телебашня в Ленинграде не раз становилась полигоном для экспериментов. И сейчас мы регулярно испытываем новые решения для развития телерадиовещания. На нашей базе создан сервисный центр. В нем ремонтируют передающее оборудование других филиалов РТРС. Наши работники — высококлассные профессионалы с уникальными компетенциями».

Специалисты Санкт-Петербургского регионального центра РТРС не раз были отмечены государственными и ведомственными наградами и званиями.

Источник - РТРС

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