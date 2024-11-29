Саундтрек новогодних корпоративов: TO-MÁ представила хит уходящего года и клип «Комиксы»

В преддверии зимних праздников TO-MÁ радует поклонников ярким релизом «Комиксы», который обещает стать обязательным спутником всех новогодних вечеринок. Жизнеутверждающая новинка — настоящий музыкальный эксперимент от певицы, которая не привыкла быть одинаковой и постоянно пробует себя в разных направлениях, — встречает динамичными ритмами и дерзким звучанием, создавая идеальный вайб для веселья и отдыха в этот особенный сезон.

В этот раз TO-MÁ решила сделать акцент на легкости и позитиве, чтобы каждый слушатель мог встретить наступающий год в прекрасном настроении:

«В конце года, особенно такого насыщенного, как 2024, меньше всего хотелось нагружать слушателя какими-либо серьезными размышлениями. Мне кажется, нам всем нужно просто отдохнуть и весело встретить Новый год, который обязательно будет лучше и радостнее, чем уходящий. В канун сезона корпоративов, праздничных посиделок с друзьями и семейных ужинов нам хотелось подарить слушателям что-то необычное: так появился трек «Комиксы». Это песня не про глубокие смыслы — она про вайб и отличное настроение. Это тот самый случай, когда отключаешь голову, а ноги сами начинают танцевать — поделилась TO-MÁ.

Что касается клипа «Комиксы», то сюжет действительно впечатляет, поскольку его создатели вышли за традиционные рамки и превратили работу в маленький детектив. Как рассказала артистка, при создании видео перед командой было поставлено две задачи — зарядить публику новогодним настроением и рассказать захватывающую историю. И им это удалось.

Все знают, что Новый год — время чудес и волшебства, когда каждый из нас ждет сюрпризов. В этом контексте шоу-группа «Комиксы» — главный герой сюжета — оказывается на корпоративе, где не просто радует публику своим выступлением, а проникается открытыми сердцами поклонников, решая подарить всем присутствующим не только положительные эмоции, но и более ощутимые подарки. А вот каким образом это осуществится и кто при этом пострадает, лучше узнать, посмотрев клип.

Новый трек и видеоклип TO-MÁ «Комиксы» уже доступны для прослушивания и просмотра на всех цифровых площадках страны. С наступающим праздником!