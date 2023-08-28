Сберу присвоен ESG-рейтинг на уровне ESG-II(a) от «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Cберу ESG-рейтинг на уровне ESG-II(a), что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный. Сбер — первая и единственная российская компания, которой присвоен рейтинг уровня ESG-II(a), на текущий момент он является наивысшим среди присвоенных на отечественном рынке. Рейтинг агентства «Эксперт РА» присвоен Сберу впервые.

Агентство высоко оценило рост портфеля ответственного финансирования Сбера, а также наличие в линейке устойчивых и социально-ориентированных продуктов, регламентацию ESG-деятельности корпоративными политиками и процедурами и эффективное управление отраслевыми ESG-рисками. Полученный рейтинг также подтверждает масштабный вклад Сбера в устойчивое развитие территорий присутствия и расширенные социальные программы для клиентов и сотрудников.

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