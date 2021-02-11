Сборная команда Московской области примет участие в Двадцатых молодёжных Дельфийских играх России

С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае пройдут Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. 10 февраля начала свою работу информационная система подачи и обработки заявок на участие в них.

В Московской области начался приём заявок на участие в региональном отборочном этапе Двадцатых молодёжных Дельфийских игр России. Для этого необходимо направить заявки в адрес Научно-методического центра mk_nmc@mosreg.ru до 15 февраля.

В 2020 году Московскую область на Дельфийских играх представили 62 участника. Учащиеся детских школ искусств и колледжей завоевали 14 медалей. В итоге наша сборная команда в рейтинге Дельфийских игр среди всех субъектов Российской Федерации за 2020 год заняла третье место.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации, в связи с чем данная тематика найдет отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях Дельфийских игр России.

Ожидается, что в общероссийских мероприятиях примут участие около 2.000 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Конкурсная и фестивальная программы игр включают 30 номинаций классического, народного и современного искусства, среди которых есть и номинации, проводимые на протяжении всех 20 лет (фортепиано, скрипка, эстрадное пение, современный танец), и включенные в программу игр не так давно, но уже подтвердившие свою актуальность в современных реалиях: например защита персональных данных.

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