Сборник «Я жду звонка» — лучший подарок от Михаила Гуцериева!

Поэт Михаил Гуцериев традиционно открывает новый год выпуском коллекционного издания своих лучших песен. Новый сборник получил название «Я жду звонка» и включает в себя 14 самых поэтичных песен и 10 видеоклипов, выпущенных в 2022 году. Роскошная компиляция вобрала в себя композиции, записанные звёздами первой величины и лучшими артистами российской популярной музыки самых разных жанров и направлений: Стасом Михайловым («Я жду звонка»), Ириной Круг («Огонь забытых мной цитат»), Русланом Алехно («Виноват, прости» и «Ждёт меня любимая»), Натальей Гордиенко («Я счастливая»), Евгением Григорьевым (Жекой) («Женский каприз»), и Сергеем Ростовъ («Кто любит меньше — тот умней»). Особым украшением сборника стал новогодний хит «Ночь счастливых надежд» в исполнении Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой и Хора Академии Игоря Крутого.

Название коллекционного издания совпадает с названием хита Стаса Михайлова «Я жду звонка», за создание которого поэт Михаил Гуцериев и композитор Виктор Дробыш были награждены дипломами легендарного телевизионного фестиваля «Песня года — 2022». С ошеломительным успехом песня была встречена публикой на музыкальном марафоне «ЭЭХХ, Разгуляй!» и на открытии в Москве нового концертного зала Live Арена.

Сборник «Я жду звонка» традиционно включает в себя известные имена и дебютантов, с которыми поэт Михаил Гуцериев в ушедшем году сотрудничал впервые. Среди них: бывший солист коллектива MBAND — TSOY (Анатолий Цой) с песней «Покажу паранойю» (музыка: Дарья Кузнецова), молодой певец и финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Гарик Зебелян с композицией «Бежит от скуки Москва», исполнивший её совместно с легендарной Ларисой Долиной (музыка: Сергей Соболь), Брендон Стоун с пронзительной балладой «Правда без лица» (музыка: Брендон Стоун), Миа Манолли с зажигательной «Бессмертной Афиной» (музыка: Миа Манолли, Андрей Ктитарев). А также новое имя в шансоне по-русски Максим Олейников с философской работой «Нас толкает за рамки любовь» (музыка: Максим Олейников) и прославленные шансонье Анатолий Полотно и Федя Карманов с восточным хитом «Цветная Азия» (музыка: Анатолий Полотно).

Поэт продолжает успешное сотрудничество с ведущими композиторами России, среди них как новые, так и постоянные соавторы поэта: Виктор Дробыш, Андрей Мисин, Дарья Кузнецова, Сергей Ревтов, Олег Шаумаров, Брендон Стоун, Андрей Ктитарев.

«Я жду звонка» стал одиннадцатым номерным сборником в дискографии автора. Новое издание поэта Михаила Гуцериева получило уникальный дизайн и выполнено, по уже сложившейся традиции, в благородном вишнёвом цвете. Как и другие альбомы Михаила Гуцериева, — «Большая любовь» (изумрудно-золотой), «Особенные слова» (лавандовый), «Любовь уставших лебедей» (шоколадный), «Ориентир любви» (фиолетовый), «Чай с молоком» (бежевый), «Сердце — дом для любви» (розовый), «Это время любви» (жёлтый), «Формула счастья» (красный), «Мы боимся любить» (синий), «Территория любви» (зелёный), «Я жду звонка» (вишнёвый) — доступен для прослушивания на всех цифровых площадках с 13 января 2023 года!

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