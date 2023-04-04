Сборы «Котов Эрмитажа» за две недели превысили 200 млн. рублей

Анимационный фильм Василия Ровенского «Коты Эрмитажа» по итогам двух уикендов собрал более 200 миллионов рублей в российском прокате и странах СНГ. Итоги второй недели показали неспадающий интерес к фильму - анимация вошла в топ-три самых популярных картин проката. История про пушистиков, которые спасают от мышей мировой шедевр, покорила сердца зрителей. Напомним, что свои голоса замурчательным любителям искусства подарили звезды российского шоу-бизнеса Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный. Прокатчик фильма — кинокомпания «Наше кино».

Управляющий партнер кинокомпании «Наше кино» Максим Рогальский: «Коты Эрмитажа» получился очень ярким, весёлым и добрым мультфильмом, прототипами героев которого выступили реально существующие коты, живущие в знаменитом Музее. Мы, как прокатная компания «Наше кино», очень рады промежуточным результатам, потому что готовиться к этому релизу мы начали более полугода назад. Реализованный комплекс промо-мероприятий и прямой рекламы принёс свои плоды, и мы надеемся на новые высоты в прокате».

Режиссер и продюсер фильма Василий Ровенский: «Это была колоссальная работа, которую проделала наша команда, и мы все очень рады, что зрители идут на наш мультфильм. И огромное спасибо кинотеатрам за поддержку релиза».

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