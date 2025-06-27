VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиСчастье ближе, чем кажется © Олеся Судзиловская

Счастье ближе, чем кажется © Олеся Судзиловская

editor
By editor
71
олеся судзиловская - михаил гуцериев - шуберт

В центре столицы, в «Резиденции 1864» на Софийской набережной, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская презентовала новый клип «Сыграем Шуберта».

В прошлом году Олеся записала песню двух именитых авторов – поэта Михаила Гуцериева и композитора Андрея Мисина. Её многочисленные поклонники удивлялись, не собирается ли их любимая артистка сменить театральные подмостки на эстраду? Но музыкальная карьера оказалась ярким дополнением к действующей, сценической. По словам самой актрисы, петь в кино и спектаклях ей приходилось многократно, а теперь появилась возможность выйти на эстраду сольно.

«На этот проект я смотрела, прежде всего, как актриса. Когда Михаил Гуцериев прислал стихи, мне захотелось эту роль сыграть. На съёмках такая прекрасная была команда, так это было сделано: и со скандалом, и с любовью!.. В общем, смотрите клип», – с улыбкой говорит Олеся.

Песня «Сыграем Шуберта» сразу попала в ротации на радио, полюбилась слушателям и даже получила премию «Шансон года-2024». Сама артистка назвала награду авансом и начала шлифовать вокал с профессиональным педагогом. Для премьеры на сцене был выбран актуальный стиль «old money». В той же эстетике ностальгического ретро, эпохи хромированных авто и шляп снят и новый клип.

Автор сценария и режиссёр-постановщик Илья Аксёнов (фильмы и сериалы «Родные», «Бесит», «Капельник», «Полярный», «На работу!») представил песню как историю известной актрисы, которая успешна, но одинока. В звезду влюблён персональный водитель, но она равнодушна к его вниманию и заботе. Главную мужскую роль сыграл сам режиссёр.

«Олеся предложила снять не клип, а короткий метр, и мне стало интересно. Сценарий задал сам жанр песни, её размеренный ритм. Мы должны были уложиться в два съёмочных дня: один в павильоне и второй – на натуре. Получилась такая вот камерная история на двоих», – рассказал Илья Аксёнов.

Ещё на премьере песни в столичной LIVE Арене Олеся Судзиловская заметила, что по звучанию композиция больше напоминает ей «французскую куртуазную песню». Колорит подчёркивает партия аккордеона в исполнении виртуозного музыканта Петра Дранги. Конфликт, заложенный поэтом в строке «и боль свою считать любовью», вдохновил актрису на серьёзный творческий поиск.

Внимательный зритель заметит в клипе внешнее сходство главной героини с Любовью Орловой. Образ легенды советского кино Олеся воплощала в фильме «Орлова и Александров», музыкальных спектаклях «И снова будет весна!» и «Журчат ручьи».

Экранизация песни интересна также в аспекте взаимодействия актрисы и режиссёра в кадре. Благодаря одной игре взглядов зритель без слов понимает, что по-настоящему близкие люди всегда рядом. Нужно лишь пристальней посмотреть вокруг.

Предыдущая статья
«Чайф»: стал известен третий хедлайнер фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
Следующая статья
Российско-бразильская кругосветная экспедиция продолжается: яхта Fraternidade прибыла в Мурманск

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru