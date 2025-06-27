Счастье ближе, чем кажется © Олеся Судзиловская

В центре столицы, в «Резиденции 1864» на Софийской набережной, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская презентовала новый клип «Сыграем Шуберта».

В прошлом году Олеся записала песню двух именитых авторов – поэта Михаила Гуцериева и композитора Андрея Мисина. Её многочисленные поклонники удивлялись, не собирается ли их любимая артистка сменить театральные подмостки на эстраду? Но музыкальная карьера оказалась ярким дополнением к действующей, сценической. По словам самой актрисы, петь в кино и спектаклях ей приходилось многократно, а теперь появилась возможность выйти на эстраду сольно.

«На этот проект я смотрела, прежде всего, как актриса. Когда Михаил Гуцериев прислал стихи, мне захотелось эту роль сыграть. На съёмках такая прекрасная была команда, так это было сделано: и со скандалом, и с любовью!.. В общем, смотрите клип», – с улыбкой говорит Олеся.

Песня «Сыграем Шуберта» сразу попала в ротации на радио, полюбилась слушателям и даже получила премию «Шансон года-2024». Сама артистка назвала награду авансом и начала шлифовать вокал с профессиональным педагогом. Для премьеры на сцене был выбран актуальный стиль «old money». В той же эстетике ностальгического ретро, эпохи хромированных авто и шляп снят и новый клип.

Автор сценария и режиссёр-постановщик Илья Аксёнов (фильмы и сериалы «Родные», «Бесит», «Капельник», «Полярный», «На работу!») представил песню как историю известной актрисы, которая успешна, но одинока. В звезду влюблён персональный водитель, но она равнодушна к его вниманию и заботе. Главную мужскую роль сыграл сам режиссёр.

«Олеся предложила снять не клип, а короткий метр, и мне стало интересно. Сценарий задал сам жанр песни, её размеренный ритм. Мы должны были уложиться в два съёмочных дня: один в павильоне и второй – на натуре. Получилась такая вот камерная история на двоих», – рассказал Илья Аксёнов.

Ещё на премьере песни в столичной LIVE Арене Олеся Судзиловская заметила, что по звучанию композиция больше напоминает ей «французскую куртуазную песню». Колорит подчёркивает партия аккордеона в исполнении виртуозного музыканта Петра Дранги. Конфликт, заложенный поэтом в строке «и боль свою считать любовью», вдохновил актрису на серьёзный творческий поиск.

Внимательный зритель заметит в клипе внешнее сходство главной героини с Любовью Орловой. Образ легенды советского кино Олеся воплощала в фильме «Орлова и Александров», музыкальных спектаклях «И снова будет весна!» и «Журчат ручьи».

Экранизация песни интересна также в аспекте взаимодействия актрисы и режиссёра в кадре. Благодаря одной игре взглядов зритель без слов понимает, что по-настоящему близкие люди всегда рядом. Нужно лишь пристальней посмотреть вокруг.