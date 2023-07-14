Седьмой «Горький fest» подвел итоги

Церемония закрытия началась традиционной красной дорожкой, по которой прошли гости и участники фестиваля: Кристина Асмус, Светлана Бондарчук, Андрей Мерзликин, Никита Сергеевич Михалков, Анна Чурина, Анастасия Кувшинова, Марк Эйдельштейн и др.

Призы фестиваля вручили члены жюри: режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман, актриса Кристина Асмус, кинокритик Лариса Малюкова.

Приз от Международного общества «Рыбаки и охотники» «За смелость и оригинальность» - к/м фильм «Без башни» (реж. Алексей Кокорин).

Приз зрительских симпатий — док. п/м «Опытным путём» (реж. Владимир Головнёв).

Приз Гильдии кастинг-директоров «За лучший актёрский ансамбль» - п/м фильм «Наследие» (реж. Роман Михайлов).

Специальное упоминание жюри — Денис Прытков, п/м фильм «Всё время на свете» (реж. Наталия Кончаловская).

Лучшее музыкальное решение — п/м фильм «Роковая клятва» (реж. Анастасия Кувшинова и Арина Шевцова).

Лучшее изобразительное решение — оператор-постановщик Андрей Егоров, художник-постановщик Сергей Потапов, к/м фильм «Кукушка» (реж. Евгений Николаев).

Лучшая драматургия — новелла «Цифровое бессмертие» из документального альманаха «Опытным путём» (режиссеры Владимир Головнёв, Никита Аниськин).

Лучшая роль — Татьяна Владимирова, к/м фильм «Мать» (реж. Павел Тимофеев).

Лучший режиссёр — Евгений Николаев, к/м фильм «Кукушка».

Лучший фильм — «Наследие» (реж. Роман Михайлов).

Напомним, первый приз – «За вклад в развитие современного кино» – был вручен уже на открытии фестиваля. В этом году его получил режиссёр Алексей Учитель.

После вручения наград был показан фильм-победитель «Наследие».

Организатор «Горький fest» – продюсерский центр «Люксар» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Нижегородской области.

Бьюти-образы гостей фестиваля были созданы визажистами российского бренда Russian Beauty Guru и стилистами профессионального бренда для волос AlterEgo Italy с помощью инструментов HH Simonsen.

Фестиваль прошел при поддержке Московской школы кино, Музея кино. Автомобили Баварии - официальный дилер BMW в Нижнем Новгороде.

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