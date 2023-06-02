Секрет успеха пари на спорт с телефона

Ставки на спорт сегодня по своей популярность вышли на ведущие позиции среди всех азартных развлечений. Для того чтобы заключить пари на исход спортивного события уже не нужно ехать в букмекерскую контору. Достаточно зайти на сайт букмекера, пополнить счет любым удобным для себя способом – картой или электронным кошельком и сделать ставку.
В последние годы наметился новый тренд – пользователи интернета для поиска информации в сети, общения в социальных сетях, просмотра фильмов и прослушивания музыки пользуются не компьютерами, а смартфонами. Современные мобильные устройства оснащаются высокопроизводительными процессорами, по своим функциональным возможностям они ничем не уступают компьютерам и ноутбукам. Букмекеры быстро оценили перспективу новых портативных устройств, создали приложения и адаптировали свои сайты для смартфонов и планшетов. Ставки с телефона сегодня делают более половины всех клиентов букмекерских контор.
Как заключить пари с мобильного телефона или планшета
Для того чтобы сделать первую ставку в букмекерской конторе с мобильного устройства пользователю понадобится всего несколько минут. Можно даже не регистрироваться на сайте букмекера, сегодня у каждого человека есть аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. После входа в букмекерскую контору через Телеграм, ВК или другой популярный сервис данные о клиенте автоматически подтянутся. Останется только пополнить игровой счет и можно начинать делать ставки с телефона.
С мобильного телефона клиент букмекерской конторы получают неограниченный доступ ко всем возможностям:
- Узнавать результаты прошедших матчей.
- Изучать разделы спортивной статистики.
- Пополнять игровой счет и выводить выигранные деньги любым удобным для себя способом.
- Делать ставки до матча и по ходу игры, в режиме реального времени.
- Общаться с консультантами технической поддержки.
Кроме этого, на многих платформах есть возможность просматривать прямые телетрансляции на все ключевые спортивные события. Но это еще не все, при игре с мобильного устройства клиент букмекерской конторы получает массу преимуществ, по сравнению со ставками с персонального компьютера или ноутбука – это оперативный доступ в любое время ко всем сервисам и конфиденциальность.
Оперативный доступ к сервисам
Сегодня в любое время суток в букмекерской конторе можно сделать ставки на десятки видов спорта, как перед матчем, так и в режиме реального времени. При игре с мобильного устройства пользователь может в любом месте – на работе, на отдыхе, на учебе, в транспорте и даже в больнице – заходить на сайт и делать ставки с телефона.
Каждую свободную минуту можно потратить преумножение денег на своем игровом счету. Даже находясь на отдыхе, на экзотических островах, за две недели можно заработать больше денег, чем за полгода работы в офисе или на заводе.
Конфиденциальность имеет решающее значение
Наверное все игроки на ставках сталкивались с негативным отношением окружающих к своему увлечению. В обществе нагнетается истерия – ставки на спорт приравниваются к таким азартным развлечением как покер и онлайн казино. В СМИ красочно описывают случаи игровой зависимости, когда клиенты букмекерских контор проигрывают все деньги, машины и берут огромные кредиты для ставок. По статистике таких пользователей не более 2% от общего числа бетторов (игроков на ставках). Почему же не приводятся примеры, когда бетторы зарабатывают неплохие деньги на ставках, покупают престижные автомобили, недвижимость и обеспечивают неплохой уровень жизни своей семье? Естественно, супруга или родители, увидев как их близкий человек делает ставки сразу рисуют негативный сценарий. Начинаются скандалы и разводы. Дело даже не в том, что беттор не может отказаться от игры в букмекерской конторе. Если тебя выставляют идиотом, не имея для этого никаких оснований, то доверия к такому человеку уже нет.
Делая ставки с мобильного телефона можно не переживать о конфиденциальности – никто и никогда не узнает об этом увлечении. Смартфон – это личное пространство, доступ к нему можно ограничить паролем, отпечатком пальца или фотографией владельца. Ни члены семьи, ни коллеги по работе, при игре с мобильного телефона в букмекерской конторе, в отличие от персонального компьютера, не будут иметь ни единого шанса узнать об увлечении ставками.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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