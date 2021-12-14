«Секунды. Минуты. Часы. Дни».  Выставка работ из музейных фондов РАХ

Выставочный проект «Секунды. Минуты. Часы. Дни» – это первая тематическая экспозиция, представляющая широкой публике Музейный фонд Российской академии художеств, включающий более 1200 произведений, подаренных художниками – членами академии. Проект не только тематический, но и в некоторой степени интерактивный, позволяющий зрителю посмотреть на собственный опыт со стороны. Экспозиция объединяет более восьмидесяти произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства известных художников, членов Российской академии художеств: П.Ф. Никонова, В.Г. Калинина, З.К. Церетели, И.П. Обросова, М.В. Дронова, В.А. Евдокимова, Т.Г. Назаренко, В.А. Малолеткова, А.В. Волкова, И.Г. Снегура, Н.И. Нестеровой, М.П. Митурич-Хлебникова, Н.А. Пономарева, И.А. Старженецкой, И.В. Пчельникова, Т.А. Файдыш, А.Г. Ситникова, О.В. Булгаковой и многих других.

Т.Г. Назарено. Из серии «Путевые картинки». 2009

А.В. Волков. Проект. «Город из коробки». Рефлекс. 2006-2008

В.А. Молетков. Трансформация. 2014

В.Г. Калинин. Из серии «Ждущие». 2008-2009

З.К. Церетели. Вне времени. 2021

И.П. Обросов. Белла Ахмадулина. 1981

М.В. Дронов. C’est La Vie. 1994

Н.И. Нестерова. Из серии «Парящие». 1996

П.Ф. Никонов. Разливщик. 1981

Известно, что изобразительное искусство обладает «внутренним временем», определяемым динамикой особенного движения, развития и становления визуального образа. Плоскость картины и ее рама, пластический объем и свойства материала в скульптуре, ДПИ и, наконец, поверхность и границы белого листа в графике – все это медиумы, рубежи и, одновременно, горизонты видов изобразительного искусства. В пределах этой материальной, эстетической границы происходит столкновение протяженности произведения во времени со временем фактическим, связанным уже с условиями экспонирования и появления вещи, спецификой контекста, историей хранения и форматом показа.

Экспозиция разделена по принципу единиц измерения фактического времени. В каждом из четырех залов экспонируются вещи, визуальный образ которых характеризует, намекает, метафорически или буквально выражает общую тематику зала – промежуток времени. Кроме того, в залах зритель обнаружит часы, ход которых соответствует заявленному промежутку времени: 1 зал – механический секундомер; 2 зал – таймер-секундомер; 3 зал – песочные часы на 1 час и, наконец, 4 зал – часы, показывающие количество дней. В каждом зале (за исключением последнего) зритель может по собственному желанию прерывать ход времени и запускать его заново или выбирать для себя определенный временной отрезок. Музыкальным сопровождением выставки выступают звуки хода часов, сливающиеся в асинхронную протяженность и хаотичную какофонию. Сосредотачивая и преобразуя свое внимание, зритель получает и больший потенциал к освобождению собственного взгляда от внешней эстетической рамки и официально установленных ограничений. Установленная при входе стойка с диктофоном и тетрадью позволяют зрителю записать или наговорить пойманный диапазон проведенного времени.

Рядом с часами на выставке размещены цитаты из литературных текстов русских писателей ХХ века. Зачем нужны эти цитаты, на первый взгляд, абсолютно чуждые характеру экспозиции? Фактическое время – это и социальная рамка повседневной жизни человека, и инструмент его эксплуатации. Предлагая литературный опыт писателей, пострадавших от «банальности зла» и подходящих к осознанию времени критически, мы хотим напомнить, что оно, в сущности, является ловушкой анахронизма и в определенные моменты – средоточием безысходности. В наших силах иногда останавливать его ход, чтобы, впоследствии, открывать для себя возможность будущего.

Можно с уверенностью говорить, что «Секунды. Минуты. Часы. Дни» – это не столько про интересы профессионального сообщества и его символический капитал, сколько про саморефлексию художественной институции и многомерную автономную роль зрителя. Выставка предлагает поразмышлять и о зрительской свободе. Пространство экспозиции не выступает средством передачи знания или вдохновения от художника к зрителю, напротив оно становится неким самостоятельным объектом. Эта затемненная объективность как раз несет в себе проблематику соприсутствия фактического времени и временности произведения искусства.

Задача выставки «Секунды. Минуты. Часы. Дни» состоит в том, чтобы засвидетельствовать решающие моменты встречи зрителя с произведением, диалектику визуальной культуры экспонирования и созерцания изобразительного искусства, приводящих к сложной игре «опустошения» фактического времени зрительного опыта и протяженности конкретного образа во времени.

Выставка работает с 22 декабря 2021 по 30 января 2022 года.

Материал подготовлен на основе статьи искусствоведа Александра САЛЕНКОВА

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