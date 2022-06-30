Семь фильмов и сериалов-портретов о молодежи 80-х, 90-х, 2000-х

27 июня в России отмечается день молодежи. За последние десятилетия режиссеры часто обращались к молодым героям в кино. Онлайн-кинотеатр KION выбрал семь занимательных фильмов и сериалов, посвященных юным персонажам, переживающим нелегкий процесс взросления в разные эпохи: 80-х, 90-х, 2000-х.

1980-е: «Частное пионерское»

Ностальгическая картина о поколении юных пионеров. Дима и Миша — школьники и друзья не разлей вода. Совсем скоро будет праздноваться день рождения пионерской организации. Во время рыбалки Миша падает в реку и его чудом спасает бездомная собака. Ребята очень привязываются к добродушному животному, однако пес оказывается пойман скорняком. От неминуемой гибели его могут спасти только отважные пионеры.

1980-е: «Школа рока»

Музыкальная комедия о диалоге детей и взрослых. На закате карьеры рок-исполнителя Дьюи Финна он скатывается в депрессию. Кругом долги и проблемы, а новых взлетов в мире музыки не предвидится. По чистой случайности герои устраивается преподавателем в частную школу с высококлассным коллективом и солидной зарплатой. Там даже можно сколотить настоящую музыкальную группу и выступить с ней на грядущем конкурсе. Отношение к музыке переворачивает восприятие детей по отношению к образовательному процессу в целом.

1990-е: «Маша»

Драма о суровых 90-х, представленных через призму женской оптики. Главная героиня, 13-летняя Маша, растет в окружении подростков, работающих на ее дядю, и взрослых, на которых родственник наводит страх. Девочка мечтает петь и стать знаменитой артисткой. Но обстановка предполагает для нее совсем иное будущее: Маша становится разменной монетой в разборках двух банд. Через много лет зритель встречается с уже повзрослевшей героиней, поющей на сцене клуба.

1990-е и 2020-е: «Шершни»

Драматичный сериал о выживании в духе классики вроде «Остаться в живых». Группа подростков-девушек из женской футбольной команды едет на национальный турнир в 1996 году. Во время полета над Канадой самолет терпит бедствие. Часть команды погибает при крушении, другая часть пытается найти способ выжить и сплотиться. В результате трагических событий некогда цельная команда делится на группы из-за непримиримых разногласий. Выживание — процесс, не предполагающий моральных дилемм, остаться в живых нужно любой ценой. События разворачиваются и в наши дни, когда выжившие члены команды адаптируются к обычной жизни.

2010-е: «Вне зоны доступа»

Трогательная история про одно запоминающееся лето вдали от Интернета и смартфонов. Ваня, учащийся старших классов, приезжает в деревню, где когда-то проводил детство. Он встречается со старыми друзьями — Машей и Кириллов. Все они повзрослели и, конечно, изменились отношения между ними: Маша и Кирилл, например, строят отношения. Когда-то влюбленный в девушку, Ваня решает бороться за ее сердце и внимание.

2010-е: «Пингвины моей мамы»

Социальное драмеди KION о самореализации. Главный герой — 15-летний школьник Гоша, который пытается быть услышанным и понятым в своей собственной семье. Но родители озабочены только приемными детьми, забывая при этом про Гошу, родного сына. Парень трансформирует подростковый бунт на сцену стендап-клуба, начиная карьеру комика. Живой юмор и острые темы делают из него амбициозную молодую звезду. Но для налаживания отношений в семье нужно нечто большее.

2020-е: «Эйфория»

Молодежная драма о тяжелых проблемах поколения Z. Главная героиня, 17-летняя Ру Беннетт, возвращается домой после нескольких месяцев в реабилитационной клинике. Несмотря на юный возраст, она уже успела бросить наркотики, но по-прежнему цепляется за них в надежде убежать от реальности. В родном доме она не находит понимания, тогда как новенькая жительница города Джулс становится для Ру знаком надежды и первым шагом в светлое будущее. Правда, возьмут туда, как известно, не всех.

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