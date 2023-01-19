Семь сериалов Пятого канала вошли в лонг-лист Премии АПКиТ

Семь детективных проектов Пятого канала участвуют в престижной Национальной кинематографической X Премии АПКиТ в двух номинациях. Список претендентов на победу опубликован на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Сразу два фильма нового для Пятого формата претендуют на звание «Лучший мини-сериал на ТВ» (1-4 серии). Премьера четырехсерийного детектива «Должник» с Сергеем Горобченко состоялась на Пятом в июне 2022 года. В октябре телезрители познакомились с главной героиней «Кукольника». Старший следователь Афинская решается на эксперимент и вводит себе препарат, который должен помочь понять психологию преступника. Серийный маньяк держит в страхе весь город. Каждое его преступление – настоящий спектакль. После удушения жертвы он усаживает ее в естественную позу и вкладывает в руки куклу. И он никогда не оставляет следов.

Ольга Филиппова, исполнительница главной роли в сериале «Кукольник»:

- Как актрисе играть мою героиню было очень интересно, поскольку у нее очень широкий диапазон. Когда получила сценарий, думала, что пролистаю только одну серию, но настолько увлеклась, что так и просидела всю ночь до утра, дочитала до последней буквы. Сюжет оказался очень непредсказуемым, с множеством ходов и неожиданных поворотов, что сейчас большая редкость.

Сразу пять проектов Пятого представлены в номинации «Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий)»: «Великолепная Пятерка», «Наш спецназ», «Свои», «Крепкие орешки» и «Условный мент».

Всего лонг-лист Премии АПКиТ включает 201 проект, премьеры которых состоялись в 2022 году. В этом году АПКиТ изменила традиционную систему номинаций, в связи с чем жюри будет оценивать премьерные проекты сразу двух лет, в том числе и за 2021-й. Напомним, год назад на получение Премии было номинировано пять детективов Пятого канала.

Победителей Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения объявят в марте.

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