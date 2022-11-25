Семь трогательных культовых кинопроектов о материнстве и любви

Мама во многом определяет будущее ребенка: любовь и доверительные отношения с мамой помогают в развитии отношений с другими людьми, а привитые ею качества и принципы создают фундамент будущего характера. 27 ноября отмечается День матери, и это прекрасный повод вспомнить кино, в котором изображению матери уделено особое внимание. Онлайн-кинотеатр KION представляет подборку фильмов, героинями которых стали самые разные мамы.

«Мамма MIA!»

Культовая экранизация мюзикла по мотивам творчества группы ABBA. По сюжету, девушка Софи готовится к свадьбе и мечтает, чтобы к алтарю ее вел отец. Беда в том, что своего папу героиня никогда не знала, ведь мама по имени Донна не слишком любит его вспоминать. Тогда невеста идет на хитрость: изучая дневник матери, она находит упоминания трех разных ухажеров и, ничего не говоря Донне, приглашает на свадьбу всех троих кандидатов на место отца. Безусловно, после такого поворота свадебный переполох обеспечен.

«Четыре хороших дня»

В этой душераздирающей драме мать главной героини вынуждена постоянно бороться за счастье, здоровье и жизнь родной дочери, пристрастившейся к наркотикам. Мама помогает девушке подготовиться к экспериментальному лечению, для начала которого нужно сохранять трезвость несколько дней. Впереди их ждут непростые 96 часов, наполненные мучительной ломкой, физической болью, обсуждениями старых обид и безграничной любовью матери и дочери друг к другу.

«Филомена»

Трогательная история о матери, ведущей поиски своего потерянного сына. Забеременевшая еще в юности, Филомена против своей воли отправляется в ирландский монастырь, где на себе испытывает всю строгость местных монахинь. После рождения младенца отдают на усыновление, и мать, казалось бы, навсегда теряет с ним связь. Однако историей Филомены интересуется журналист, готовый подключить свои связи. чтобы помочь матери с сыном воссоединиться. Как позже выясняется, малыш попал в богатую американскую семью, а значит, героям предстоит путешествие в США, которое наконец раскроет правду о судьбе пропавшего сына Филомены.

«Эрин Брокович»

Хотя у героини этой картины, основанной на реальных событиях, нет соответствующего образования, опыта и подготовки, она берется строить юридическую карьеру и защищать интересы невинных жертв гигантских корпораций. Сногсшибательная красота этой женщины удивительным образом сочетается с острым умом и крутым нравом, но именно несгибаемый характер поможет матери троих детей добиться успехов несмотря ни на что.

«Комната»

Главная героиня — жертва маньяка, похитившего ее в юном возрасте. Будучи запертой в крохотной комнате, она регулярно подвергалась насилию, и забеременела от своего мучителя. Теперь в кошмарной комнате девушка ютится вместе с пятилетним сыном, недоедая и страдая от депрессии. Но, мечтая показать ему мир за пределами плена, молодая мама сохраняет оптимизм и вынашивает план освобождения из заточения.

«Сердцеедки»

Воспитание, данное матерью, во многом предопределяет судьбу человека, но маму из этого кино вряд ли можно назвать образцовой. Макс Коннерс – талантливая аферистка. Её дочь Пейдж, виртуозно освоившая мамины приемы, продолжает семейное дело и с удовольствием участвует в мошеннических схемах вместе с родительницей. Но однажды Пейдж допускает ошибку и влюбляется в потенциальную жертву по-настоящему. Сможет ли мудрая мать помочь своей дочери довести аферу до конца?

«Сильная женщина»

На долю этой главной героини выпало немало испытаний. Случайная беременность в юном возрасте перевернула ее жизнь с ног на голову. Мечты о светлом будущем и карьерных достижениях с каждым днем кажутся все более недостижимыми, ведь избранник и отец ребенка пристрастился к запрещенным веществам. Однако решительная, смелая и сильная духом героиня отказывается сдаваться. Она не теряет надежды стать писательницей и самостоятельно воспитать сына достойным человеком.

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