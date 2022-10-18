Семейная комедия с Дениз Ричардс «Лохматый патруль» выходит в прокат

По сюжету, Пёс Гудини готовится к важному торжеству: наконец-то его любимая хозяйка Моника (Дейниз Ричардс), неунывающая мать-одиночка с двумя детьми, решилась сделать предложение своему бойфренду Шейну (Патрик Малдун). Пока вовсю идёт подготовка к свадьбе, по округе катается фургон с двумя домушниками, которые рассчитывают обчистить район во время праздника. Однако Гудини узнает про их план и ни за что не допустит срыва долгожданной свадьбы! В этом псу помогут его лохматые и хвостатые приятели. Безопасность всей округи теперь в их лапах!

Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет трейлер семейной комедии «Лохматый патруль» (Junkyard Dogs). Доброе кино о самоотверженных домашних питомцах, готовых всегда прийти на помощь своим хозяевам, появится в российских кинотеатрах с 10 ноября. В центре этой истории – смышленый пес Гудини, который помешает двум грабителям сорвать свадьбу его любимой хозяйки, а помогут в этом его лохматые и хвостатые приятели со всей округи. Безопасность района теперь в их лапах! В главных ролях Дейниз Ричардс («Смелые и красивые») и Патрик Малдун («Дни нашей жизни»).

Семейная комедия с Дениз Ричардс «Лохматый патруль» в кино с 10 ноября.

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