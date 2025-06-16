Семейные истории об участниках Великой Отечественной войны передадут в Музей Победы

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» передаст на вечное хранение в Музей Победы свыше 100 историй участников Великой Отечественной войны. Эти материалы были собраны в рамках совместной акции «Вечерней Москвы» и Музея Победы. Они пополнят базу данных всенародного исторического проекта «Лица Победы».

Акция стартовала в преддверии Дня защитника Отечества и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читатели газеты, сайта, а также социальных сетей «Вечерки» получили возможность направить в редакцию истории о родственниках, прошедших войну. Некоторые из них были опубликованы в различных каналах «Вечерней Москвы»: в газете и социальных сетях. Весь собранный архив представлен в спецразделе на сайте vm.ru и будет передан на вечное хранение в Музей Победы, где все истории проекта можно будет увидеть в зале «Лица Победы» на огромной мультимедийной стене.