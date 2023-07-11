Семейные ценности в Фаворе

Гала-концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности прошел в Арт-клубе «Фавор Медиа».

8 июля известный артист и общественный деятель Михаил Фавор собрал друзей и коллег – прекрасных артистов и исполнителей – в Арт-клубе «Фавор Медиа» на Гала-концерте, посвященном празднованию Дня семьи, любви и верности, - сообщил заместитель главного редактора «Вестей Подмосковья» Дмитрий Киселев.

На своей странице в ВК Михаил написал: «Дорогие коллеги, друзья! Благодарю каждого из вас, что смогли быть вместе в этот замечательный праздничный День семьи, любви и верности! Это наш общий вклад в развитие и сохранение культурных, семейных и православных традиций».

Ведущими концерта стали Светлана Бельская - актриса театра и кино, театральный деятель, и Роман Ладнев - актёр театра и кино.

Замечательным составом артистов были использованы как старые любимые песни, так и новые произведения о любви, семье и верности.

В концерте приняли участие:

Татьяна Абрамова (актриса театра и кино);

Евгения Шевченко (заслуженная артистка Республики Крым, режиссёр);

Наталья Куликова (актриса тетра и кино, артистка мюзиклов);

Маруся Бережная (актриса театра и кино, солистка группы «Блестящие»;

Алексей Толстокоров (оперный певец, артист мюзиклов);

Максим Раковский (музыкант, певец, артист мюзиклов);

Михаил Сидоренко (актёр театра и кино, певец);

Вера Струнина (певица, автор-исполнитель);

Анастасия Волобуева (оперная певица, автор-исполнитель);

Мэри Ян (певица, поэтесса, автор-исполнитель);

Ака (самородок, доктор-онколог, певец);

Светлана Дериземля (музыкант, певица);

Михаил Фавор (артист, руководитель арт-клуба «Фавор Медиа», общественный деятель);

Сергей Баровский (актер театра и кино);

Сергей Борзов (ведущий солист вокальной мастерской концертного филармонического объединения);

София Орлова (участница творческого коллектива детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды»).

Запись этого удивительного события доступна в группе ВК.

Фото – ООО Арт-клуб «Фавор Медиа», фотограф – Денис КОРАБЛЕВ,

Источник

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.