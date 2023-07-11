Семейные ценности в Фаворе

Гала-концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности прошел в Арт-клубе «Фавор Медиа».
8 июля известный артист и общественный деятель Михаил Фавор собрал друзей и коллег – прекрасных артистов и исполнителей – в Арт-клубе «Фавор Медиа» на Гала-концерте, посвященном празднованию Дня семьи, любви и верности, - сообщил заместитель главного редактора «Вестей Подмосковья» Дмитрий Киселев.
На своей странице в ВК Михаил написал: «Дорогие коллеги, друзья! Благодарю каждого из вас, что смогли быть вместе в этот замечательный праздничный День семьи, любви и верности! Это наш общий вклад в развитие и сохранение культурных, семейных и православных традиций».
Ведущими концерта стали Светлана Бельская - актриса театра и кино, театральный деятель, и Роман Ладнев - актёр театра и кино.
Замечательным составом артистов были использованы как старые любимые песни, так и новые произведения о любви, семье и верности.
В концерте приняли участие:
- Татьяна Абрамова (актриса театра и кино);
- Евгения Шевченко (заслуженная артистка Республики Крым, режиссёр);
- Наталья Куликова (актриса тетра и кино, артистка мюзиклов);
- Маруся Бережная (актриса театра и кино, солистка группы «Блестящие»;
- Алексей Толстокоров (оперный певец, артист мюзиклов);
- Максим Раковский (музыкант, певец, артист мюзиклов);
- Михаил Сидоренко (актёр театра и кино, певец);
- Вера Струнина (певица, автор-исполнитель);
- Анастасия Волобуева (оперная певица, автор-исполнитель);
- Мэри Ян (певица, поэтесса, автор-исполнитель);
- Ака (самородок, доктор-онколог, певец);
- Светлана Дериземля (музыкант, певица);
- Михаил Фавор (артист, руководитель арт-клуба «Фавор Медиа», общественный деятель);
- Сергей Баровский (актер театра и кино);
- Сергей Борзов (ведущий солист вокальной мастерской концертного филармонического объединения);
- София Орлова (участница творческого коллектива детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды»).
Фото – ООО Арт-клуб «Фавор Медиа», фотограф – Денис КОРАБЛЕВ,
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