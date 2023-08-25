Семейные конфликты в четвертом сезоне остросоциального реалити «Заступницы»

28 августа на телеканале «ЧЕ!» стартует четвертый сезон остросоциального реалити «Заступницы». В новых выпусках зрители вместе с ведущими адвокатом Ольгой Митрофановой и журналистом Викторией Разнициной разберутся в семейных конфликтах.

За последний год к «Заступницам» по семейным вопросам обращались в два раза больше, чем за все предыдущие сезоны. Сестры мстили друг другу за обиды детства, мачеха собиралась отнять наследство у пасынка, отец выживал взрослую дочь из квартиры, а бывшая жена удерживала ребёнка, чтобы шантажировать отца.

«Как адвокат с большим стажем именно в этой сфере, я скажу, что семейные споры остаются самыми сложными в практике, — рассказывает адвокат и ведущая реалити «Заступницы» Ольга Митрофанова. — Когда возникают конфликты с близкими, люди перестают мыслить здраво. Просыпаются обиды, включаются эмоции, люди не хотят слышать друг друга. Однозначно скажу, такие конфликты лучше решать в досудебном порядке, иначе можно потратить на суды полжизни и так ни к чему не прийти. Именно поэтому наша задача — вывести героев на нейтральную территорию, отрезать их эмоциональность, вернуть осознанность и помочь договориться. Но есть случаи, когда «компромиссы» не работают».

В новом сезоне «Заступницы» показали, что существуют искусные манипуляторы, неспособные на диалог. С ними невозможно договориться и лучше решать дела через третьих лиц. В одном из эпизодов героиня категорически не осознавала, что агрессия мужа станет причиной очень серьезных последствий для нее, а главное, для их маленького ребенка. К ней систематически применяли физическое насилие, манипулировали и даже угрожали ножом, но она все равно верила, что мужчина сдержит обещание «любить и оберегать ее до самой смерти».

Однако очная ставка «Заступниц» с мужем, которая чуть не обернулась поножовщиной, освободила девушку от иллюзий.

«Только когда «Заступницам» удалось сфокусировать внимание героини на страданиях ребенка, — говорит Виктория Разницина, журналист и ведущая реалити «Заступницы», — она смогла побороть собственные эмоции, чувство вины и болезненную привязанность к мужу. Мы убедили ее уехать на безопасную территорию, перестать оправдывать поведение этого человека и добиться раздела имущества через суд. Чтобы решить проблему и стать счастливым, человеку нужно, прежде всего, взять ответственность за свою жизнь. А затем, набраться сил и реализовать свои возможности! Как это сделать расскажут «Заступницы» в новом сезоне уже в августе!».

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