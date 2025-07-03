Съемки 25-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» завершены!

В Санкт-Петербурге завершились съемки 25-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия». В новом сезоне сериала-хита самый красивый следователь страны Мария Швецова и ее профессиональная команда продолжат расследовать запутанные преступления и опасные тайны Петербурга.

Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер – Максим Демченко.

В юбилейном 25-м сезоне «Тайн следствия» Марию Сергеевну Швецову (Анна Ковальчук) ждут многочисленные сюрпризы как в рабочей, так и в личной жизни. По долгу службы ей предстоят встречи с полюбившимися героями прошлых сезонов: давней подругой Альбиной (Алла Довлатова), первым мужем Переваловым (Александр Чевычелов), секретаршей прокуратуры Зоей (Юлия Яковлева), прокурором Филоновым (Игорь Григорьев), следователем Шиповым (Антон Ксенёв), журналистом Старосельцевым (Олег Алмазов), вторым мужем Луганским (Мирослав Малич) и другими.

Сезон начинается с юбилея бывшей секретарши Ковина Зои, который оказывается омрачен взрывом. По мере расследования в деле открываются все более неожиданные подробности, и за взрывом тянется длинная цепочка историй из прошлого. В личной жизни Марии Сергеевны произойдут судьбоносные изменения. Однако после громкого расставания с журналистом Васнецовым, когда она сбежала из-под венца вместе с Олегом Платоновым (Алексей Комашко), Мария Сергеевна решит держать свои новые отношения в секрете от коллег, друзей и даже своей дочери Златы (Злата Ковальчук).

«Оставаться новыми – это каждый раз борьба и испытание. Каждый раз думаешь, получится или нет. Когда я пришел в 2021 году, мы много чего сделали, чтобы сериал стал более современным, ярким и подвижным. Гораздо проще снять новый оригинальный проект, чем снимать продолжение легендарных «Тайн следствия». Нужно приложить очень много сил, чтобы удержать зрительское внимание. Мы в 25-м сезоне взяли за основу, что возвращается очень много «старых» героев, которых зрители когда-то полюбили. Особенность нашего сериала в том, что у него много авторов, например, очень много привносят именно сами актеры», – говорит режиссер Максим Демченко.

«25‑й сезон, четверть века! Если бы на кастинге нам сказали, что придется столько работать, никто бы не поверил. Очень приятно осознавать, что зрители по-прежнему с интересом следят за судьбой Марии Швецовой и других героев. За эти годы мы стали не просто коллегами, а настоящей семьей, поэтому для меня каждое возвращение на съемочную площадку – большое счастье. Я искренне благодарна судьбе за эту роль и за ту любовь, которую зрители дарят не только сериалу, но и моей Марье Сергеевне», – рассказывает актриса Анна Ковальчук.