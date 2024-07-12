Съемки с риском для жизни: KAYA представила новый видеоклип «Mi Amor»

Чуть больше месяца прошло с выпуска дебютного альбома KAYA, а певица вновь радует поклонников премьерой. Жаркий летний трек в стиле латино «Mi Amor», кажется, создан для морских путешествий, танцев под звездами или… конных прогулок, ведь именно конный спорт, а также модный нынче хоббихорсинг стали источниками вдохновения для создания видеоклипа на песню.

«Mi Amor» — музыкальная история о молодом и неопытном юноше, который попадает в мир ярких женщин, открывая его для себя во всем многообразии. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ради создания клипа и обложки для трека KAYA преодолела свой детский страх: артистка всегда восхищалась конным спортом и хотела им заниматься, но из-за опасений так и не решалась реализовать свое желание.

Однако ради воплощения своей давней мечты в жизнь ей все-таки пришлось перебороть себя и при этом сделать это эффектно и весьма необычно. На фотографии, ставшей основой оригинальной обложки, запечатлен момент, когда KAYA встала на коня, несмотря на то, что в любую секунду все могло закончиться плачевно. В самом же клипе певица, полная смелости и решимости, предстает перед зрителями в невероятно женственном образе, а конный манеж под заводной ритм трека в сопровождении профессиональных танцовщиц превращается в настоящий танцпол.