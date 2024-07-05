СЕО HiFi-стриминга Звук Михаил Ильичев рассказал, какие технологии помогают в продвижении современного театра

На панельной дискуссии Российской креативной недели 2024, посвященной теме Российский театр как индустрия ценностей: портрет современного зрителя, выступил Михаил Ильичев, Генеральный директор HiFi-стриминга Звук. Ильичев рассказал про важность использования новых решений в современном театре, об участии Звука на российских фестивалях и о тонкостях работы с технологиями:

«Мы работали с залом Зарядье и поддерживали все их фестивали от детского и летнего до зимнего, предлагая новые форматы для развлечения аудитории. Например, размещая внутри пространства специальные QR-коды. Эта механика отлично подходит для детей, она позволяет закладывать внутри помещения некие пасхалки для исследования. Детям часто бывает скучно просто ждать представления, а такая активность позволяет вовлекать их в аудиоквесты, дает возможность пройти по помещению, найти интересные для себя места.

Звук принимал участие в Дягилевском фестивале, создавая под мероприятие уникальные брендированные плейлисты с артистами, исполнителями и историей фестиваля. В похожем формате мы работали с «Золотой Маской» и Московским джазовым фестивалем.

Мы используем широкую сеть для дистрибуции контента. Например, на кинотеатре Октябрь размещаем анонсы наших партнеров.

Некоторые более консервативные компании и медиа всё ещё немного опасаются технологического развития, предполагая, что это каким-то образом может повредить их бизнесу и индустрии. Мощь технологий можно использовать как во благо, так и во вред, поэтому неудивительно, что многие всё ещё настороженно относятся к использованию технологий. Звук, который является прежде всего технологическим бизнесом, представляет собой наилучшего партнера для театров и заведений, работающих с академической музыкой. Наша компания успешно решает бизнес-задачи своих партнеров, при этом хорошо понимает в музыке, поэтому позволяет заходить в технологии безопасно и комфортно».