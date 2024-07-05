РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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СЕО HiFi-стриминга Звук Михаил Ильичев рассказал, какие технологии помогают в продвижении современного театра

editor
By editor
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zvuk - форум

На панельной дискуссии Российской креативной недели 2024, посвященной теме Российский театр как индустрия ценностей: портрет современного зрителя, выступил Михаил Ильичев, Генеральный директор HiFi-стриминга Звук. Ильичев рассказал про важность использования новых решений в современном театре, об участии Звука на российских фестивалях и о тонкостях работы с технологиями:

«Мы работали с залом Зарядье и поддерживали все их фестивали от детского и летнего до зимнего, предлагая новые форматы для развлечения аудитории. Например, размещая внутри пространства специальные QR-коды. Эта механика отлично подходит для детей, она позволяет закладывать внутри помещения некие пасхалки для исследования. Детям часто бывает скучно просто ждать представления, а такая активность позволяет вовлекать их в аудиоквесты, дает возможность пройти по помещению, найти интересные для себя места.

Звук принимал участие в Дягилевском фестивале, создавая под мероприятие уникальные брендированные плейлисты с артистами, исполнителями и историей фестиваля. В похожем формате мы работали с «Золотой Маской» и Московским джазовым фестивалем.

Мы используем широкую сеть для дистрибуции контента. Например, на кинотеатре Октябрь размещаем анонсы наших партнеров.

Некоторые более консервативные компании и медиа всё ещё немного опасаются технологического развития, предполагая, что это каким-то образом может повредить их бизнесу и индустрии. Мощь технологий можно использовать как во благо, так и во вред, поэтому неудивительно, что многие всё ещё настороженно относятся к использованию технологий. Звук, который является прежде всего технологическим бизнесом, представляет собой наилучшего партнера для театров и заведений, работающих с академической музыкой. Наша компания успешно решает бизнес-задачи своих партнеров, при этом хорошо понимает в музыке, поэтому позволяет заходить в технологии безопасно и комфортно».

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