СЕРБИЯ (Белград): в год 180-летия Национального музея Сербии представили работы Николая Рериха и Эля Лисицкого

Показом коллекции Драганы Ковачич Национальный музей Сербии празднует свой юбилей. Художественное наследие рисунков европейских художников демонстрируется в залах выставки. Произведения Пьера Бонара, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, Эля Лисицкого, Николая Рериха, Огюста Родена, Жана Кокто, Амадео Модильяни и других наиболее значимых, но также и менее известных художников, впервые представленных публике, могут видеть посетители музея.

На экспозиции – девяносто шесть работ художников из Германии, Франции, Великобритании, России, Италии, Болгарии, Нидерландов и Бельгии – палитра направлений – от романтизма до классического авангарда. Человек и пространство – две великие и постоянные темы европейского изобразительного искусства, интерпретировали во времена, когда отношение к человеку и окружающей среде существенно менялось. Особое внимание уделено рисованию, охватывающее различные техники и форматы: от небольших случайных заметок до законченных автономных работ большого формата.

Рисунки на этой выставке свидетельствуют об открытости и неизменном стремлении Национального музея собирать и хранить работы иностранных художников. Благодаря этому факту, Национальный музей Сербии сегодня занимает лидирующее место среди музеев в этой части Европы.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ