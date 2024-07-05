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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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СЕРБИЯ (Белград): в год 180-летия Национального музея Сербии представили работы Николая Рериха и Эля Лисицкого

editor
By editor
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сербия - авангард

Показом коллекции Драганы Ковачич Национальный музей Сербии празднует свой юбилей. Художественное наследие рисунков европейских художников демонстрируется в залах выставки. Произведения Пьера Бонара, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, Эля Лисицкого, Николая Рериха, Огюста Родена, Жана Кокто, Амадео Модильяни и других наиболее значимых, но также и менее известных художников, впервые представленных публике, могут видеть посетители музея.

На экспозиции – девяносто шесть работ художников из Германии, Франции, Великобритании, России, Италии, Болгарии, Нидерландов и Бельгии – палитра направлений – от романтизма до классического авангарда. Человек и пространство – две великие и постоянные темы европейского изобразительного искусства, интерпретировали во времена, когда отношение к человеку и окружающей среде существенно менялось. Особое внимание уделено рисованию, охватывающее различные техники и форматы: от небольших случайных заметок до законченных автономных работ большого формата.

Рисунки на этой выставке свидетельствуют об открытости и неизменном стремлении Национального музея собирать и хранить работы иностранных художников. Благодаря этому факту, Национальный музей Сербии сегодня занимает лидирующее место среди музеев в этой части Европы.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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