Серебряный университет МГПУ проводит День открытых дверей для людей старшего возраста

В Серебряном университете МГПУ возобновляются занятия для граждан стршего возраста. 5 сентября в 12:00 на платформе Teams и youtube-канале серебряного университета пройдет онлайн-встреча студентов и абитуриентов в возрасте 55+.

Онлайн встреча включает виртуальное путешествие по учебным классам, кабинету руководителя проекта «Серебряный университет», директора института непрерывного образования Марины Шалашовой, подробный рассказ администратора проекта «Серебряный университет» Альбины Найбауэр о порядке зачисления на программы.

В ходе мероприятия пройдут встречи с выпускниками и студентами «Серебряного университета», которые расскажут о своем опыте обучения и важности общения в клубном пространстве университета, ведущие возьмут интервью у авторов учебных программ по направлениям: психология, культурно-историческое направление и компьютерные технологии.

Отдельным блоком включена мини-лекция «Вектор – на счастье. О пользе личностного роста» преподавателя Ольги Добрыниной, психотехнолога, коуча, которая расскажет слушателям, как впустить в жизнь счастье, избежать негатива и не потерять интерес к жизни, и, самое главное, начать изучать новое.

После основной части Дня открытых дверей гостей ждут мастер-классы от преподавателей Серебряного университета МГПУ. На мастер-классе «СТОП СТРЕСС» Ларисы Носовой, преподавателя кафедры педагогических технологий непрерывного образования, участники смогут освоить эффективные практики совладания со стрессом: коммуникативную практику позитивного общения; упражнения из области Майнд-фитнеса – техники, которые помогают людям развивать нейропластичность мозга, мышление, память и способность концентрировать внимание; АРТ-терапевтическую практику с элементами нейрографики как творческий метод управления реальностью.

В ходе интенсива «Сторителлинг в контексте деятельности клуба «Москва и москвичи» преподаватель и кандидат филологических наук Наталия Калинникова познакомит участников с приемами сторителлинга при изучении истории и культуры Москвы, а также расскажет подробности о деятельности клуба «Москва и москвичи». Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ, Сергей Лесин Михайлович проведет мастер-класс «Смартфон – ваш друг и помощник. Разбираемся с полезными приложениями для Android», во время которого гости научатся эффективно использовать полезные приложения для системы Андроид, а также ознакомятся с приемами эффективной работы с ними.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.