Серебряный вечер на Страстном

0
48

«Одно поколение словно волна набегает на другое, совсем не зная друг друга», - полагал поэт-мыслитель Федор Иванович Тютчев. А может быть, представителям разных поколений под силу не просто узнать, но и обогатить друг друга благодаря открытому доверительному диалогу? Именно такая беседа состоялась 22 августа на Страстном бульваре в рамках проекта «Серебряные вечера», призванного поддерживать связь и взаимопонимание между поколениями. Проект появился летом 2023 года при содействии издательства «Юнимедиа».

«Серебряный» августовский вечер собрал в конференц-зале отеля «СтандАрт» желающих узнать больше о трудных, но бесконечно интересных буднях ведущего информационного агентства России – ТАСС. Своими воспоминаниями и открытиями с аудиторией поделилась специальный корреспондент ТАСС, Заслуженный журналист и работник культуры РФ Ольга Валентиновна Свистунова, а также руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Львовна Баринова.

Аббревиатура ТАСС означает не только «Телеграфное агентство связи и сообщения», но и высочайший профессионализм. 45-летний опыт Ольги Валентиновны Свистуновой подтверждает, что к культурной журналистике это относится в полной мере. Воспоминания Ольги Валентиновны о творческих и человеческих талантах мэтров российского искусства могли бы составить замечательную книгу мемуаров, и хочется верить, что однажды мы ее прочитаем. Удивительно живым и увлекательным оказалось и выступление Натальи Львовны Бариновой, которая работает в ТАСС почти четверть века, рассказывая аудитории о событиях и открытиях в мире культуры. В 2020 году Наталья Львовна была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Благодаря таким профессионалам, как Ольга Свистунова и Наталья Баринова, не остается сомнений в том, что слово «журналист» звучит гордо, а связь поколений гораздо прочнее, чем кажется на первый взгляд.

Вечер украсило яркое выступление талантливой арфистки Ольги Логачевой.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяНа фестивале «Шаг к кино» представят киновселенную Кира Булычева «Хронос»

Похожие статьиПредоставлено автором