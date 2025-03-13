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«Сергеевых стало больше!»

editor
By editor
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сашатаня - комедия
Фото © пресс-служба ТНТ

На ТНТ возвращается любимый семейный ситком «САШАТАНЯ» с новым, девятым сезоном. Сергеевы снова окажутся в центре комичных и абсурдных ситуаций, где бытовые трудности превращаются в настоящие приключения. В этот раз испытания ждут не только Сашу (Андрей Гайдулян) и Таню (Валентина Рубцова), но и их друзей, коллег и даже новых персонажей. Производством сериала по-прежнему занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

В новой главе жизни Сергеевых будет всего больше:

  • Больше забот — Саша заберёт Таню и детей из роддома, решит, кто станет крестным, и случайно познакомит коллег с «родственником» начальника.
  • Больше вызовов — Таня попробует совместить декрет и работу, увести няню у Лили и побороться с потопом, который устроит сам Саша.
  • Больше драмы — Катю (Анастасия Уколова) со скандалом уволят, она заведёт новые отношения, встретится со смертельно опасным существом и ещё более опасной бдительностью Тани.
  • Больше эмоций — Гена (Андрей Свиридов) и Зубова (Александра Велескевич) переживут ревность, драки, слежку и даже слёзы Гены.
  • Больше неожиданностей — в сериале появится новый персонаж, который не пустит Сергеевых домой и заставит их бороться за своё место под солнцем.

В главных ролях: Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян, Анастасия Уколова, Лариса Баранова, Александра Велескевич, Андрей Свиридов, Шамиль Мухамедов, Алина Ланина.

Максим Шкаликов и Алексей Иванов, продюсеры:

«“САШАТАНЯ” — это больше, чем просто ситком, это зеркало жизни. Нам хотелось показать зрителям, что семейная рутина может быть и весёлой, и непредсказуемой, и порой даже абсурдной. В девятом сезоне мы решили выйти за привычные рамки: Сергеевы столкнутся с новыми вызовами, а зрители увидят их с другой стороны. Будет много неожиданных сюжетных ходов, и даже преданные фанаты, которые смотрят сериал “САШАТАНЯ” с первого сезона, точно найдут, чем удивиться».

Андрей Гайдулян, актёр:

«Саша остаётся Сашей — он по-прежнему изобретателен, упрям и уверен, что любые проблемы можно решить. Но в новом сезоне его ждут такие повороты, которые выбьют почву из-под ног даже у него. Мне нравятся эти вызовы, потому что они делают героя живым, а комедию — ещё смешнее».

Валентина Рубцова, актриса:

«Мне нравится, что Таня в этом сезоне становится ещё более многозадачной. Декретный отпуск? Рабочие задачи? Домашние катастрофы? Для неё это просто один день из жизни! Мы с авторами постарались сделать так, чтобы каждая зрительница увидела в ней себя — и улыбнулась».

Лариса Баранова, актриса:

«Лиля — это ураган, и в этом сезоне её энергии хватит на всех. Авантюры и решения Лили порой удивляют даже её саму, но в этом и есть прелесть моей героини. Я обожаю играть этого персонажа и рада, что она остаётся одной из главных заводил сериала».

Александра Велескевич, актриса:

«В новом сезоне отношения Зубовой и Гены выйдут на новый уровень — хотя, кажется, они и сами не всегда понимают, в какую сторону! Будет ревность, борьба за территорию, неожиданные союзы и даже слёзы. Всё, как в жизни, только гораздо смешнее».

Андрей Свиридов, актёр:

«Мой герой в этом сезоне столкнётся с чем-то совершенно новым — его заставят проявлять эмоции! Гена привык решать всё силой, но иногда даже кулаки бессильны. Думаю, зрители увидят его с неожиданной стороны, и многим это понравится».

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