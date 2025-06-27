VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEСергей Арутюнов и Ксения Новикова перестали скрывать отношения

Сергей Арутюнов и Ксения Новикова перестали скрывать отношения

editor
By editor
73
сергей арутюнов и ксения новикова - блестящие
Фото © PR-сопровождение артиста

В сеть просочились совместные кадры солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой и нового солиста группы «Ласковый Май» Сергея Арутюнова. 
 
Сергей уже долгое время состоит в отношениях с Машей Малиновской. Но последнее время пару уже никто не видит вместе. Теперь стало понятно, что причина разлада — в солистке группы «Блестящие» Ксюше Новиковой, которая в интервью на передаче «Выживалити» призналась, что её сердце несвободно.

А Сергей Арутюнов и вовсе открыто говорит, что его новая песня «Как тогда на выпускном» посвящена Ксении Новиковой. 
 
«Мой новый авторский трек “Как тогда на выпускном” я посвящаю Ксюше, которая меня вдохновляет сейчас. Нас связывают очень тёплые настоящие эмоции. С моей стороны это очень искренне. Сейчас этот трек мы выпускаем вместе с Ксюшей и группой “Блестящие”. И я очень счастлив, что та, кому песня посвящёна, исполнит её вместе со мной», — делится своими эмоциями финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов.
 
Пара уже приступила и к съёмкам клипа на песню. Но тут не так всё радостно. Во время съёмочного процесса Ксения упала и чуть не сломала ногу. Удача, что рядом оказался Сергей, который бережно подхватил её. Всё обошлось благополучно.

Хотя после съёмок Арутюнов всё-таки отвёз девушку в травмпункт. 
 
«Сначала я записал мою песню “Как тогда на выпускном” с Ласковым Маем и Андреем Разиным. А сейчас, в день всех выпускных, этот трек выходит у меня с группой “Блестящие”», — объяснил многообразие версий автор трека Сергей Арутюнов.

Предыдущая статья
Выставка «Игра без слов. Художественные миры Юлдус Бахтиозиной» открылась в Галерее Heritage
Следующая статья
Ольга Серябкина, Леон Кемстач, LYRIQ, Люся Чеботина и Seville на дне рождения SHENA?

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru