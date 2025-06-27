Сергей Арутюнов и Ксения Новикова перестали скрывать отношения

В сеть просочились совместные кадры солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой и нового солиста группы «Ласковый Май» Сергея Арутюнова.



Сергей уже долгое время состоит в отношениях с Машей Малиновской. Но последнее время пару уже никто не видит вместе. Теперь стало понятно, что причина разлада — в солистке группы «Блестящие» Ксюше Новиковой, которая в интервью на передаче «Выживалити» призналась, что её сердце несвободно.

А Сергей Арутюнов и вовсе открыто говорит, что его новая песня «Как тогда на выпускном» посвящена Ксении Новиковой.



«Мой новый авторский трек “Как тогда на выпускном” я посвящаю Ксюше, которая меня вдохновляет сейчас. Нас связывают очень тёплые настоящие эмоции. С моей стороны это очень искренне. Сейчас этот трек мы выпускаем вместе с Ксюшей и группой “Блестящие”. И я очень счастлив, что та, кому песня посвящёна, исполнит её вместе со мной», — делится своими эмоциями финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов.



Пара уже приступила и к съёмкам клипа на песню. Но тут не так всё радостно. Во время съёмочного процесса Ксения упала и чуть не сломала ногу. Удача, что рядом оказался Сергей, который бережно подхватил её. Всё обошлось благополучно.

Хотя после съёмок Арутюнов всё-таки отвёз девушку в травмпункт.



«Сначала я записал мою песню “Как тогда на выпускном” с Ласковым Маем и Андреем Разиным. А сейчас, в день всех выпускных, этот трек выходит у меня с группой “Блестящие”», — объяснил многообразие версий автор трека Сергей Арутюнов.