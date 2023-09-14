Сергей Бурунов, Лиза Базыкина, Жора Крыжовников, Тихон Жизневский и Олег Гаас другие на последнем дне показов фестиваля «Новый сезон»

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» завершился. Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представили свои главные сериальные и кинопремьеры нового сезона. Гости и зрители смогли оценить представленные в программе проекты в официальном приложении фестиваля. В последний день работы фестиваля состоялись показы следующих проектов:

КИБЕРДЕРЕВНЯ (Кинопоиск)

2100 год. Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации – Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Сериал представили: продюсер, руководитель Плюс Студии Яндекса Михаил Китаев, продюсер Илья Шутов, режиссер Сергей Васильев, актеры Сергей Бурунов, Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова.

СЛОВО ПАЦАНА (Wink I START)

Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты – понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Сериал представили: директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим, генеральный продюсер, основатель онлайн-кинотеатра START и соавтор идеи фестиваля Эдуард Илоян, режиссёр и автор сценария Жора Крыжовников, продюсер Галина Стрижевская, соавтор сценария Андрей Золотарёв, актеры Сергей Бурунов и Лиза Базыкина.

СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (START)

Матвей – молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата – спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?

Фильм представили: генеральный продюсер, основатель онлайн-кинотеатра START и соавтор идеи фестиваля Эдуард Илоян, генеральный директор All Media (группа компаний START) Георгий Шабанов, генеральный продюсер QS Films Иван Капитонов, ведущие продюсеры Маргарита Мигранова и Татьяна Серебренникова, режиссер Сергей Ильин, продюсер Иван Капитонов, актеры Денис Власенко и Валери Зоидова.

Гости заключительного дня фестиваля «Новый сезон»: Сергей Бурунов, Лиза Базыкина, Тихон Жизневский, Дарья Мороз, Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Денис Власенко, Валери Зоидова и Руслан Усачев, Александра Киселева, Григорий Калинин, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Мария Мацель, Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, Илья Шутов, Сергей Васильев, Сергей Ильин и Марика Пышная, Иван Капитонов, Галина Стрижевская, Сергей Епишев, Марина Ворожищева, Софья Лебедева, Матвей Лыков, Сергей Годин и другие.

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