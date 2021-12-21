Сергей Чонишвили и симфонический оркестр в киноконцерте «Полет над Россией»

25 декабря 2021 года в Большом зале Московской консерватории пройдет киноконцерт «Полет над Россией». Зрители увидят грандиозную киноэпопею, в которой с высоты птичьего полета показаны красоты России – от Эльбруса до камчатских вулканов. Фильм будет показан в живом сопровождении симфонического оркестра, а рассказчиком выступит актер и мастер озвучивания Сергей Чонишвили.

«Полет над Россией» – настоящий шедевр документального кино, который дает возможность увидеть самые красивые и завораживающие места нашей страны. Совершенно новое звучание картине придаст симфонический оркестр», – рассказывает Сергей Чонишвили.

Фильм «Полет над Россией» вышел в России в начале 2021 года. В формате 4К с вертолета сняты озеро Байкал, вершины Алтая, калмыцкие степи, Эльбрус, ингушские башни-крепости, священные места эвенков, Маньпупунер, камчатские вулканы, уголки дикой природы, куда не ступала нога человека, и самые красивые города страны. Фильм сняли немецкие документалисты Петра Хефер и Фредди Рекенхаус, в английской версии его озвучил Джон Малкович.

Музыку на киноконцерте «Полет над Россией» будет исполнять симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» – один из наиболее востребованных оркестров в России. С большим успехом коллектив выступает в крупнейших концертных залах мира – от Австрии до Тайваня. В репертуаре – русская и зарубежная классика, сочинения современных композиторов, произведения различных жанров. Дирижер – Сергей Тарарин.

Сергей Чонишвили – заслуженный артист России и признанный мастер озвучивания фильмов. Более 20 лет он является официальным голосом телеканала «СТС», озвучивал мультфильмы «Шрек» и «Бемби», всех персонажей в сериале «Бивис и Баттхед», Доминика Торетто в фильме «Форсаж».

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