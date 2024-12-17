Сергей Дружко сыграет советского робокопа в новогоднем фильме ТНТ «Небриллиантовая рука»

Российский актёр и звезда проектов «Необъяснимо, но факт» и «Druzhko Show» Сергей Дружко присоединился к касту новогоднего фильма ТНТ и онлайн-кинотеатра Кинопоиск «Небриллиантовая рука». В ленте он сыграет робота-милицейского – советского аналога американского робокопа. Для роли актёру наложат специальный грим, в точности повторяющий образ Питера Уэллера из фильма «Робокоп» 1987 года. На кадрах со съёмок можно увидеть Дружко в костюме, стоящего посреди секретной лаборатории КГБ в окружении советских учёных. Какую роль робот-милицейский сыграет в сюжете фильма «Небриллиантовая рука», авторы пока не раскрывают.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лёлик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента.

Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лёлика – Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Также недавно стало известно, что Регина Тодоренко на экране воплотит образ коварной соблазнительницы и исполнит песню «Помоги мне» на мотив «бондовской» композиции «Skyfall», а Никита Кологривый – суперагента 006.