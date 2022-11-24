Сергей Фамильцев: «Документальное кино это искусство говорить правду»

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвящённая XVI Открытому фестивалю документального кино «Сибирь». По словам директора омского «Киновидеоцентра» Сергея Фамильцева, «Сибирь» продолжает знакомить зрителей с лучшими и самыми интересными работами в формате «фестиваль фестивалей» − в афише представители, победители и лауреаты различных фестивалей документальных фильмов.

«Первая и главнейшая наша задача – познакомить зрителей с хорошим документальным кино. Почему именно хорошим? Потому что даже когда мы открывали этот проект, я и сам не верил в массовый успех показов кинодокументалистики, но время доказало, что я был не прав, и поэтому мы с командой продолжаем заниматься этим делом. Я согласен с тем, что документальное кино это искусство говорить правду или если вспомнить теперь наш новый слоган «Документальное кино – свидетельство времени». В этом году нас особенно радует, что зритель откликнулся, и программа вызвала неподдельный интерес», − рассказал в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа Сергей Фамильцев.

Режиссёр, сценарист и главный режиссер Дирекции документального кино «Первого канала» Наталия Гугуева отметила, что роль документального кино в ближайшее время будет возрастать.

«Сейчас сложное время для осмысления того, как надо жить. Очень мало фильмов в игровом кино, которые говорят о том, как надо жить. В основном снимают о том, как не надо жить. Документальное кино расставляет важные акценты и не столько даёт какой-то информационный слой, сколько рассказывает об истории и смыслах жизни через судьбы людей. Это очень дорогого стоит. На мой взгляд, на телевидении фильмы − это зачастую информационные передачи. Авторское кино, которое мы можем увидеть на фестивалях − это как раз кино, рассказывающее о каких-то проблемах через судьбы людей. Именно по ним стоит судить об истории прошлых десятилетий. Когда ты видишь конкретного человека, его глаза, то этому больше веришь, чем эксперту, рассказывающему о каких-то фактах и событиях с «холодным носом»», − заявила Наталия Гугуева в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

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