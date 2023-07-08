Сергей Кириенко выступил на закрытии образовательного заезда арт-кластера «Таврида»

В современных условиях роль педагогов лишь растет — те, кто посвятил свою жизнь преподаванию и наставничеству, продолжают вести за собой молодое поколение, помогают детям и подросткам разобраться в ценностях и ориентирах. Именно им посвящен объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника. На это обратил особое внимание первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на закрытии образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» арт-кластера «Таврида», приуроченного к Году педагога и наставника в нашей стране.

«Мечта передается только от человека к человеку, никак по-другому. Для того, чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру, нужно самому верить. Я хочу и попросить, и пожелать, чтобы эта смелость творчества и мечты, которая горит в ваших сердцах, передавалась вашим ученикам и подопечным. Ведь для того, чтобы зажечь другие сердца, нужно, чтобы горело свое собственное. Я верю, что ваши сердца горят», — заявил Сергей Кириенко на церемонии закрытия образовательного заезда.

Образовательный заезд «Ты тоже можешь стать легендой» прошел в арт-кластере «Таврида» с 1 по 7 июля и был приурочен к Году педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Заезд организован специально для молодых учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических направлений подготовки и советников по воспитательной работе. Всего в заезде приняли участие 382 человека, а также 75 экспертов и 29 артистов.

В рамках заезда работали четыре тематические арт-школы, их участники прокачали теоретические и практические навыки в новаторской педагогике, искали новые подходы к образованию и ученикам, а также разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества. В частности, участники арт-школы Года педагога и наставника проанализировали современную роль учителя, поделились опытом организации интересных и вовлекающих образовательных мероприятий, а также прокачали свои навыки взаимодействия с детьми и их родителями, искусство публичных выступлений. В свою очередь, в арт-школе детской творческой педагогики прошли мастер-классы по вокальной технике, сценарному мастерству и танцам, а также мероприятия, посвященные организации школьного медиацентра и роли педагогов творческих дисциплин.

Арт-школа, проводимая совместно с проектом «Школьная классика», была посвящена школьным театрам и театральным кружкам. Ее участники ознакомились с лучшими региональными практиками воспитания детей и подростков с помощью театральных технологий, развития их творческих способностей, а также форм взаимодействия в рамках школьных и молодежных театров. Участники арт-школы детского и молодёжного театра распределились по трем основным группам: режиссеры, продюсеры и актеры. Так, режиссеры на заезде смогли ознакомиться с разнообразными методами работы со зрителями и актерами, особенностями современных театральных форм, а также юридическими и экономическими нюансами существования театра.

Продюсерская группа погрузилась в тонкости формирования бизнес-моделей, составления отчетности и выстраивания эффективных взаимоотношений с контрагентами как в государственных, так и в негосударственных театрах. Актеры же прокачивали свои навыки сценического пения, управления собственным телом и даже смогли научиться вождению самодельной куклы.

Кроме того, для всех арт-школ на «Тавриде» показали серию спектаклей, после чего участники вместе с экспертами обсуждали постановки, разбирали ключевые приемы сценария, сценографию и режиссуру. Все постановки раскрывали тему детства и взросления, показывали, как можно воспитать многогранную личность с помощью инструментов современного театра.

В частности, независимый проект из Санкт-Петербурга «Театральный проект 27» привез на «Тавриду» моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», центральная тема которого — роль дедушки в жизни человека. Особенностью постановки стало то, что на сцене был лишь один актер, а остальных персонажей заменяли стулья с одеждой. Также команда из Санкт-Петербурга показала спектакль «Тоня Глиммердал», поднимающий темы одиночества, вечного конфликта отцов и детей, раскаяния и прощения.

Кроме того, участники заезда познакомились с постановкой про отношение человека с его собственным даром и эпохой — спектаклем-концертом «Вертинский» от Пермского академического Театра-Театра. В этой постановке приняли участие ведущий актер театра Альберт Макаров и джазовый пианист Александр Колесников. Воронежский государственный театр кукол им. В. А. Вольховского «Шут», в свою очередь, представил свежий взгляд на творчество Ганса Христиана Андерсена в своем спектакле «Дюймовочка».

На площадке показали и экспериментальные представления. Например, спектакль от самих участников заезда под названием «Я танцую, пока ты смотришь на меня», поставленный независимым молодежным театром «Немхат», заставил зрителей иначе взглянуть на жанр танцевального перформанса. Это было представление без заранее поставленной хореографии, где 16 танцоров рассказали уникальные истории о себе, своих переживаниях и творческом пути с помощью пластики. А авторы иммерсивного гастроспектакля «Диалоги» предложили зрителям стать участниками нескольких разговорных сцен, происходящих за ресторанным столиком.

Кроме спектаклей на «Тавриде» организовали и другие не менее интересные мероприятия. В частности, все желающие смогли встретиться с летчиком-испытателем, полковником ВВС России, космонавтом и бывшим главой Звездного городка в Московской области Валерием Ивановичем Токаревым. Он рассказал о своем профессиональном пути, раскрыл некоторые подробности полетов в космос и посоветовал участникам никогда не сдаваться. Также участникам заезда «Ты тоже можешь стать легендой» показали фильм «Защитники детства», посвященный детям и подросткам Донбасса, а также тем людям, которые спасают детей новых регионов России — военным, спасателям, волонтерам. Этот фильм вышел на экраны в День защиты детей 1 июня, а его генеральным продюсером стала Анастасия Приказчикова. Она сама родом из Донецка, и ее родители по-прежнему живут там.

Помимо того, во время заезда уже традиционно прошел грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты. После защиты жюри определило пять победителей, а общая сумма грантов, выделенных на реализацию их проектов, составила 1 850 000 рублей.

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