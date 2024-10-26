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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСергей Кузнецов принял участие в дискуссии о православной архитектуре

Сергей Кузнецов принял участие в дискуссии о православной архитектуре

editor
By editor
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архитектура

Современную храмовую архитектуру, а также важность пересмотра существующих регламентов строительства храмов обсудили 21 октября в духовно-культурном центре в Тушине. В дискуссии «Современная православная архитектура – для города и горожан» приняли участие главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов и митрополит Наро-Фоминский Никандр, а модератором выступила музейный эксперт и руководитель культурных проектов Алина Сапрыкина.

Для участников и гостей дискуссии также была организована экскурсия по духовно-культурному центру, которую провел один из авторов проекта, главный архитектор бюро «СПИЧ» Антон Болдырев. Мероприятие прошло в рамках фестиваля Москомархитектуры «Открытый город».
Предметом дискуссии о современном понимании храмов как культурных городских пространств стали вопросы: что такое современный храм и в чем его современность, должен ли архитектор храма быть воцерковленным, что важно учитывать на этапе проектирования новых храмовых комплексов.

Спикеры согласились, что при проектировании необходимо учитывать специфику храмовой архитектуры и ее первичную религиозную функцию, но при этом не меньшего внимания требуют потребности сообщества. Отвечая на запросы прихожан и горожан в целом, современные храмы могут выполнять дополнительные культурные функции, например быть местами для обучения и культурного досуга: для выставок, воркшопов и других мероприятий. По мнению митрополита Никандра, подобное включение пространства храма в публичное поле может сделать его более доступным для широкой аудитории.

«Современные храмы – это не просто пространство для молитвы, это тот центр жизни человека современного, в чем у него есть потребность», – сказал митрополит Никандр.

Духовно-культурный центр в Тушине, где проходила дискуссия, – показательный пример совмещения общественной и религиозной функций православной архитектуры, предложенный и реализованный бюро «СПИЧ». На первом этаже храма расположены конференц-зал, трапезная, классы воскресной школы, лекторий и библиотека. Этот центр показывает, что можно экспериментировать и создавать актуальную архитектуру, сохраняя при этом традиции.

Митрополит Никандр предложил разработать новую версию регламентов строительства православных храмов – пригласить к его составлению не только архитекторов и строителей, но и церковнослужителей. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поддержал эту идею, но также отметил важность обращения к тенденциям современной архитектуры и сохранения пространства для экспериментов.

«Все выдающиеся памятники религиозного зодчества, в том числе и в России, – это всегда новизна, новаторство. Моя мечта – вернуть русское храмовое зодчество в авангард архитектуры», – отметил Сергей Кузнецов.

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