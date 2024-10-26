Сергей Кузнецов принял участие в дискуссии о православной архитектуре

Современную храмовую архитектуру, а также важность пересмотра существующих регламентов строительства храмов обсудили 21 октября в духовно-культурном центре в Тушине. В дискуссии «Современная православная архитектура – для города и горожан» приняли участие главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов и митрополит Наро-Фоминский Никандр, а модератором выступила музейный эксперт и руководитель культурных проектов Алина Сапрыкина.

Для участников и гостей дискуссии также была организована экскурсия по духовно-культурному центру, которую провел один из авторов проекта, главный архитектор бюро «СПИЧ» Антон Болдырев. Мероприятие прошло в рамках фестиваля Москомархитектуры «Открытый город».

Предметом дискуссии о современном понимании храмов как культурных городских пространств стали вопросы: что такое современный храм и в чем его современность, должен ли архитектор храма быть воцерковленным, что важно учитывать на этапе проектирования новых храмовых комплексов.

Спикеры согласились, что при проектировании необходимо учитывать специфику храмовой архитектуры и ее первичную религиозную функцию, но при этом не меньшего внимания требуют потребности сообщества. Отвечая на запросы прихожан и горожан в целом, современные храмы могут выполнять дополнительные культурные функции, например быть местами для обучения и культурного досуга: для выставок, воркшопов и других мероприятий. По мнению митрополита Никандра, подобное включение пространства храма в публичное поле может сделать его более доступным для широкой аудитории.

«Современные храмы – это не просто пространство для молитвы, это тот центр жизни человека современного, в чем у него есть потребность», – сказал митрополит Никандр.

Духовно-культурный центр в Тушине, где проходила дискуссия, – показательный пример совмещения общественной и религиозной функций православной архитектуры, предложенный и реализованный бюро «СПИЧ». На первом этаже храма расположены конференц-зал, трапезная, классы воскресной школы, лекторий и библиотека. Этот центр показывает, что можно экспериментировать и создавать актуальную архитектуру, сохраняя при этом традиции.

Митрополит Никандр предложил разработать новую версию регламентов строительства православных храмов – пригласить к его составлению не только архитекторов и строителей, но и церковнослужителей. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поддержал эту идею, но также отметил важность обращения к тенденциям современной архитектуры и сохранения пространства для экспериментов.

«Все выдающиеся памятники религиозного зодчества, в том числе и в России, – это всегда новизна, новаторство. Моя мечта – вернуть русское храмовое зодчество в авангард архитектуры», – отметил Сергей Кузнецов.