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Сергей Лазарев презентовал новый релиз «Счастливые тоже плачут»

editor
By editor
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сергей лазарев - счастливые тоже плачут

Сергей Лазарев презентовал новый релиз «Счастливые тоже плачут». Альбом стал первой главой одиннадцатого лонгплея в карьере музыканта: пластинка будет состоять из двух частей, каждая из которых получит собственное название.

Артист рассказал, что альбом записывался в течение полутора лет в перерывах между концертами тура «Я не боюсь». По словам исполнителя, изначально пластинка планировалась в стиле мелодичного поп-рока, однако в процессе работы над ней появлялись и танцевальные композиции. Они понравились музыканту, но смешивать их с лиричным материалом он не захотел: так появилась идея разделить лонгплей на две части — медленную, эмоциональную, грустную и быструю, динамичную, позитивную. Обе части получат разные названия. Релиз первой части намечен на 28 марта, а второй — на начало лета.

«Счастливые тоже плачут» — 9 проникновенных композиций о чувствах, будто сошедших с кадров кинофильма. Это истории о любви, способной преображать мир и соединять сердца, даже если их разлучила судьба. Под трогательные, лиричные мелодии героям треков предстоит отыскать родственную душу, чтобы бок о бок с ней пройти через множество испытаний и однажды проститься навсегда. Премьера лид-сингла грядущей части «Если бы я мог» состоялась в начале марта: за это время композиция завирусилась в социальных сетях, набрав сотни Reels.

«Я безумно доволен этим альбомом и жду с нетерпением, когда его услышат мои поклонники», — говорит Сергей Лазарев.

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