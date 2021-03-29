Сергей Полунин приступил к постановке нового балета в рамках проекта #ЖивиПолнойЖизнью

Сер­гей Полу­нин – все­мир­но извест­ный тан­цов­щик бале­та, пре­зи­дент бла­го­тво­ри­тель­но­го Фон­да Сер­гея Полу­ни­на, стал амбас­са­до­ром про­све­ти­тель­ско­го про­ек­та #Живи­Пол­ной­Жиз­нью, ини­ци­и­ро­ван­но­го науч­но-тех­но­ло­ги­че­ской ком­па­ни­ей Merck. Его цель – рас­ска­зать обще­ству о рас­се­ян­ном скле­ро­зе и помочь людям с этим заболеванием.

Сер­гей нач­нет свой диа­лог на язы­ке тан­ца и пред­ста­вит спе­ци­аль­ный одно­акт­ный онлайн-балет «Боле­ро», посвя­щён­ный теме рас­се­ян­но­го скле­ро­за. В осно­ве пер­фор­ман­са – идея о том, что каж­дый чело­век может делить­ся сво­ей энер­ги­ей со все­ми вокруг, сто­ит лишь най­ти её источ­ник внут­ри себя и почув­ство­вать связь со Все­лен­ной. Через танец Сер­гей про­ве­дет парал­лель меж­ду рас­се­ян­ным скле­ро­зом и бале­том, пока­зав насколь­ко важ­но в чело­ве­че­ской жиз­ни дви­же­ние и коор­ди­на­ция, труд­но­сти с кото­ры­ми зача­стую испы­ты­ва­ют люди с этим заболеванием.

В созда­нии поста­нов­ки при­ни­ма­ют уча­стие миро­вые экс­пер­ты. Балет будет сопро­вож­дать­ся высо­ко­тех­но­ло­гич­ны­ми визу­аль­ны­ми про­ек­ци­я­ми, новы­ми све­то­вы­ми реше­ни­я­ми – эту часть рабо­ты кури­ру­ет гол­ланд­ский худож­ник-визи­о­нер Теун ван дер Залм, за хорео­гра­фию отве­ча­ет извест­ный англий­ский хорео­граф Росс Фред­ди Рей, худож­ник по костю­мам – дизай­нер Дмит­рий Логи­нов, виза­жист-гри­мер – Юрий Сто­ля­ров, режис­сер-поста­нов­щик видео­вер­сии бале­та, лау­ре­ат пре­мии ТЭФИ, Мак­сим Беспалый.

В созда­нии про­ек­та так­же при­ни­ма­ют уча­стие люди с рас­се­ян­ным скле­ро­зом – они про­чтут вме­сте с Сер­ге­ем сти­хо­тво­ре­ние Редь­яр­да Кип­лин­га «Если…» в пере­во­де С.Я. Маршака.

«Это сти­хо­тво­ре­ние иде­аль­но допол­ня­ет назва­ние про­ек­та «Живи пол­ной жиз­нью». В каче­стве музы­каль­но­го фун­да­мен­та взят шедевр Мори­са Раве­ля «Боле­ро» в испол­не­нии оркест­ра Нью-Йорк­ской филар­мо­нии под руко­вод­ством дири­же­ра Пье­ра Буле­за: в каж­дой ноте это­го про­из­ве­де­ния чув­ству­ют­ся напол­нен­ность, глу­би­на и жаж­да жиз­ни», – гово­рит хорео­граф-поста­нов­щик Росс Фред­ди Рей.

«Жить пол­ной жиз­нью с хро­ни­че­ским забо­ле­ва­ни­ем – это иметь воз­мож­ность делать всё, что счи­та­ет­ся нор­маль­ным для людей без диа­гно­за: рабо­тать, путе­ше­ство­вать, зани­мать­ся спор­том, созда­вать семью, встре­чать­ся с дру­зья­ми. Я очень рад, что мно­гие люди с рас­се­ян­ным скле­ро­зом, бла­го­да­ря совре­мен­ным мето­дам лече­ния, могут жить пол­ной жиз­нью. Про­ект #Живи­Пол­ной­Жиз­нью создан для того, что­бы люди с рас­се­ян­ным скле­ро­зом зна­ли – они не оди­но­ки, и что, несмот­ря ни на что, нуж­но бороть­ся даль­ше», – рас­ска­зы­ва­ет гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии Merck в Рос­сии и стра­нах СНГ Мат­ти­ас Вернике.

«Сего­дня соци­аль­ные про­ек­ты вооду­шев­ля­ют людей и побуж­да­ют нас не оста­нав­ли­вать­ся на достиг­ну­том, не опус­кать руки, стре­мить­ся к раз­ви­тию и новым вер­ши­нам. Для меня боль­шая честь быть при­част­ным к про­ек­ту #Живи­Пол­ной­Жиз­нью, иметь воз­мож­ность при­не­сти поль­зу обще­ству и помочь тем, кто в этом осо­бен­но нуж­да­ет­ся», – гово­рит Сер­гей Полунин.

Пре­мье­ра бале­та «Боле­ро» состо­ит­ся в Москве на офи­ци­аль­ной пресс-кон­фе­рен­ции ком­па­нии Merck во Все­мир­ный день борь­бы с рас­се­ян­ным скле­ро­зом в мае 2021. С это­го дня «Боле­ро» будет досту­пен во всем мире на офи­ци­аль­ном YouTube-кана­ле Сер­гея Полунина.

Фото из архи­ва редак­ции СМИ «Арт­Мос­ко­вия»

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