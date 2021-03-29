Сергей Полунин приступил к постановке нового балета в рамках проекта #ЖивиПолнойЖизнью

Сергей Полунин – всемирно известный танцовщик балета, президент благотворительного Фонда Сергея Полунина, стал амбассадором просветительского проекта #ЖивиПолнойЖизнью, инициированного научно-технологической компанией Merck. Его цель – рассказать обществу о рассеянном склерозе и помочь людям с этим заболеванием.
Сергей начнет свой диалог на языке танца и представит специальный одноактный онлайн-балет «Болеро», посвящённый теме рассеянного склероза. В основе перформанса – идея о том, что каждый человек может делиться своей энергией со всеми вокруг, стоит лишь найти её источник внутри себя и почувствовать связь со Вселенной. Через танец Сергей проведет параллель между рассеянным склерозом и балетом, показав насколько важно в человеческой жизни движение и координация, трудности с которыми зачастую испытывают люди с этим заболеванием.
В создании постановки принимают участие мировые эксперты. Балет будет сопровождаться высокотехнологичными визуальными проекциями, новыми световыми решениями – эту часть работы курирует голландский художник-визионер Теун ван дер Залм, за хореографию отвечает известный английский хореограф Росс Фредди Рей, художник по костюмам – дизайнер Дмитрий Логинов, визажист-гример – Юрий Столяров, режиссер-постановщик видеоверсии балета, лауреат премии ТЭФИ, Максим Беспалый.
В создании проекта также принимают участие люди с рассеянным склерозом – они прочтут вместе с Сергеем стихотворение Редьярда Киплинга «Если…» в переводе С.Я. Маршака.
«Это стихотворение идеально дополняет название проекта «Живи полной жизнью». В качестве музыкального фундамента взят шедевр Мориса Равеля «Болеро» в исполнении оркестра Нью-Йоркской филармонии под руководством дирижера Пьера Булеза: в каждой ноте этого произведения чувствуются наполненность, глубина и жажда жизни», – говорит хореограф-постановщик Росс Фредди Рей.
«Жить полной жизнью с хроническим заболеванием – это иметь возможность делать всё, что считается нормальным для людей без диагноза: работать, путешествовать, заниматься спортом, создавать семью, встречаться с друзьями. Я очень рад, что многие люди с рассеянным склерозом, благодаря современным методам лечения, могут жить полной жизнью. Проект #ЖивиПолнойЖизнью создан для того, чтобы люди с рассеянным склерозом знали – они не одиноки, и что, несмотря ни на что, нужно бороться дальше», – рассказывает генеральный директор компании Merck в России и странах СНГ Маттиас Вернике.
«Сегодня социальные проекты воодушевляют людей и побуждают нас не останавливаться на достигнутом, не опускать руки, стремиться к развитию и новым вершинам. Для меня большая честь быть причастным к проекту #ЖивиПолнойЖизнью, иметь возможность принести пользу обществу и помочь тем, кто в этом особенно нуждается», – говорит Сергей Полунин.
Премьера балета «Болеро» состоится в Москве на официальной пресс-конференции компании Merck во Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом в мае 2021. С этого дня «Болеро» будет доступен во всем мире на официальном YouTube-канале Сергея Полунина.
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