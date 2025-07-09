Сергей Серков: «Семья — это мой самый надежный тыл»

8 сентября 1991 года началась история любви экс-солиста группы «Ласковый май» и его жены. Людмила вместе с мужем прошла весь творческий путь Сергея Серкова, сохранив крепкий брак. 8 июля в День семьи, любви и верности музыкант раскрыл секрет крепкой семьи и поделился сокровенным – любовью к фанатам.

– Что для вашей пары считается символом семьи?

– Нашим главным символом является наш дом, где мы собираемся всей семьей, куда с удовольствием возвращаемся из многочисленных путешествий. Там всегда чисто, спокойно и уютно.

– Как вам удаётся столько лет сохранять гармонию в семье? В чём секрет брака?

– Брак – это довольно-таки не простая штука. Мы с женой как и многие пары иногда ссоримся и спорим, но у нас есть самое главное – мы очень любим и уважаем друг друга. И это основа брака.

– Есть ли у вас традиции празднования совместных праздников с женой?

– Мы поженились 25 апреля, но так сложилось, что именно эту дату мы не празднуем. Иногда можем сходить в ресторан с дочкой отметить это событие, но не более того. Самой важной датой для нашей семьи мы считаем 8 сентября. Именно в эту дату мы когда-то впервые встретились с Людой в далеком 1991 году. Этот день мы очень ценим. Стараемся встречать его каждый год в новой стране. Придумываем интересные мероприятия, чтобы этот день обязательно запомнился, дарим друг другу подарки.

– Как удавалось совмещать в жизни семью и музыку?

– В нашей семье музыку любят все: слушаем и рок, и классическую музыку, и джаз и рэп, и попсу. Любовь к музыке – это то, что роднит и объединяет всех нас. Музыка – это тема для разговоров, обсуждений, она очень важная часть нашей жизни. Поэтому вся моя семья горячо поддерживает мою профессию, ставит ее в приоритет и помогает мне развиваться как артисту.

– Многие артисты называют своих поклонников семьей. Актуальна ли такая мысль для вас?

– Всех своих фанатов я очень люблю и, без сомнения, считаю своей семьей. На концертах или при иных взаимодействиях я всегда подчеркиваю ценность моих поклонников для меня, говорю, что они моя семья. Многие из зрителей уже много лет идут со мной вместе по жизни и давно стали мне очень близкими людьми. Пользуясь случаем, хочу им пожелать в День семьи, любви и верности быть счастливыми и любимыми.

– Как семья относится к концертной деятельности?

– Моя жена присутствует на каждом моем концерте в каком бы городе он не проходил. Мы давно для себя решили, что не хотим никогда разлучаться, поэтому на все гастроли ездим вместе. Члены моей семьи всегда радуются моим успешным выступлениям, новым песням, помогают, если это необходимо. Семья – это мой самый надежный тыл.