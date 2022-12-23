Сергей Шакуров, Ирина Пегова и Евгений Маргулис на премьере фильма «Оливье»

29 декабря в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier выйдет семейная новогодняя комедия «Оливье» с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой, Станиславом Дужниковым, Мариной Петренко и Антоном Денисенко в главных ролях. Это картина, пропитанная душевной атмосферой старого советского фильма, о праздничном семейном застолье, которое идет не по плану и превращается в комедийный балаган и серию неожиданных стендапов. Картина будет доступна для просмотра эксклюзивно в трех онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier и Wink. Фильм производства киностудии Беларусьфильм и кинокомпании Russian World Vision.

По сюжету к известному советскому сатирику (Сергей Шакуров) в канун Нового Года приезжают его взрослые дети. Кто-то с семьёй, кто-то со своей второй половинкой, а кто-то – в гордом одиночестве. Все они приехали не только для того, чтобы отметить приближение Нового года, но и чтобы выяснить, кому же всё-таки перейдёт огромная отцовская квартира в самом центре Москвы. Однако неожиданно в квартире их встречает молодая темнокожая красавица, которую дед представляет как свою невесту, и наследники начинают переживать, что желанная квартира может достаться ей. Возмущённые выбором отца, взрослые дети начинают пытаться склонить его каждый на свою сторону. За столом закипает конфликт, который вскроет старые травмы, обиды и надежды.

Режиссёрами фильма выступили Андрей Никифоров, чья картина «Умная Маша» недавно прошла в российском прокате, и Игорь Четвериков. В своей картине создатели обращаются к любимому многими жанру советской новогодней комедии. При работе над фильмом режиссёры главным образом вдохновлялись работами великих мастеров – Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. Атмосфера праздничного предвкушения и новогодней суеты, царящая в «Иронии судьбы», стала для режиссеров главным референсом при работе над «Оливье». По словам Андрея Никифорова, он всегда мечтал снять фильм, который зрители, подобно любимой классике, будут смотреть, нарезая или поедая салат оливье в ожидании боя курантов.

«Мне всегда очень нравились новогодние фильмы. Особенно советские новогодние картины: «Чародеи», «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи» и прочие. Я всегда мечтал снять что-то в этом жанре, потому что, мне кажется, что такие фильмы создают новогоднее настроение и это очень объединяюще, про нас всех. И то, что наша картина называется именно в честь этого новогоднего салата - также очень символично», - говорит режиссер картины Андрей Никифоров.

Изюминка фильма состоит в том, что каждый из персонажей картины разыгрывает стендап-монолог, в котором рассказывает о тех вещах, которые его волнуют. Отчасти эти монологи похожи на исповедь – персонажи делятся своими страхами, детскими и взрослыми обидами, жизненной философией. Но делают они это так остроумно и красноречиво, что над их речами хочется поочерёдно то смеяться, то плакать.

Монологи затрагивают разные проблемы, свойственные разным поколениям. Так, герой Сергея Шакурова, исполняющий роль отца и деда большого семейства, переживает, что его дети отдалились от него и стали меньше видеться с ним. Он боится, что семье больше нужна его квартира, чем он сам. Героиню Ирины Пеговой, играющей роль взрослой женщины, жены и матери, беспокоят ее красота и возраст: ей страшно потерять свою привлекательность, а семейная жизнь как будто больше отбирает, чем дает. Герой Станислава Дужникова, старший сын и отец уже собственного семейства, чувствует себя застрявшим в обыденности, не способным поменять и разнообразить свою жизнь. Для персонажа Антона Денисенко и его спутницы в исполнении Елены Полянской характерны проблемы миллениалов: они пытаются оставаться молодыми, избегая реальностей взросления. А самых юных героев картины, помимо первых серьезных отношений, больше всего волнуют их семьи.

«Мне нравится, что в нашем кино не обошлось без определённого новаторства. Каждый герой на протяжении фильма выступает со своим стендапом - «внутренним монологом», - такой формат для меня самого было интересно попробовать», - отмечает актер Антон Денисенко.

По словам авторов фильма, они хотели создать картину, привнеся в нее элементы, которые будут знакомы и понятны разным поколениям: и взрослой аудитории, чья юность прошла в Советском Союзе, кто вырос на советской классике, и более молодому поколению миллениалов, и даже зумерам, которые придутся внуками самому старшему поколению. При создании персонажей фильма задумка была в том, чтобы каждый зритель в данной картине мог для себя найти близкого по духу героя, с которым сможет себя ассоциировать, чьи проблемы и мысли будут ему понятны.

«Мне очень хочется, чтобы наш фильм понравился зрителям! В этой истории раскрываются темы семьи и человеческих взаимоотношений родителей, родителей и детей, взаимоотношений на работе, которые есть у всех и понятны всем. Ведь за усталостью и рутиной мы иногда забываем спросить искренне и с любовью своих родных и близких: «Как дела?» А этот фильм позволит взглянуть на себя со стороны и поможет сделать жизнь чуточку лучше и счастливее», - говорит актер Станислав Дужников.

«Оливье» - это фильм, вдыхающий новую жизнь в жанр духоподъёмного новогоднего кино. Картина, наполненная особенной душевностью и добротой, в которой есть над чем посмеяться и над чем погрустить. Благодаря разнообразию типажей главных героев и мастерству играющих их актёров, любой зритель сможет найти в фильме персонажа, в котором узнает себя или кого-то из своих близких. Поэтому на фильм смело можно идти всей семьёй, не переживая, что кто-то заскучает.

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