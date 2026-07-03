Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представили короткометражку и новый трек «Оскар»

Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представили короткометражку «Оскар» — музыкальную криминальную историю о женской дружбе, погонях и поисках того самого мужчины, которого, кажется, давно занесли в Красную книгу.

В центре сюжета — две подруги, работающие в органах. Днем они идут по следу опасного преступника, а вечером пытаются устроить личную жизнь, встречаясь в барах и ресторанах. Но совместить службу, дружбу и любовь оказывается не менее сложной задачей, чем задержать очередного злодея.

Новый трек «Оскар» становится музыкальным признанием женщине, которая всегда остается номером один — сильной, красивой, уверенной в себе и достойной самой высокой награды.

«Женская дружба не имеет границ. Надеюсь, наша короткометражка на песню «Оскар» вдохновит вас на сотворчество. Снимайте свои видео!», — говорит Сергей Шнуров.

Для вас — успешные, состоявшиеся и… свободные женщины за сорок. Вы умеете всё: строить карьеру, принимать решения, ловить преступников и держать удар. Не получается только одно — найти нормального мужчину. Чтобы не был женат, не сидел и не оказался очередным приключением на свою голову.

Эта короткометражка — с юмором о том, о чем обычно говорят только с лучшей подругой. О том, как работа всё чаще побеждает личную жизнь, а пятничный вечер заканчивается не свиданием, а погоней.

Смешно? Иногда. Горько? Бывает. Узнаваемо? До неприличия.

Группировка «Ленинград». Короткометражка «Оскар» уже на всех цифровых площадках.