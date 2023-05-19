Сергей Жуков дарит всем именинникам мая скидку в «Руки ВВерх! Барах» и лично поздравит с днем рождения!

27 мая во всех московских барах Сергея Жукова «Руки ВВерх! Бар» состоится вечеринка «18 мне уже». Певец лично поздравит в видео-сообщении всех именинников месяца. Вечеринки пройдут в заведениях на Тверской улице, в Олимпийской деревне, а также в баре на Таганке. Ожидается, что теплые слова и видео-поздравление от Сергея Жукова услышат в свой адрес все гости, родившиеся в мае.

Кроме насыщенной программы и развлечений, именинников ждет праздничный торт, обновленная к летнему сезону барная карта, включающая в себя от коктейлей «Секс на пляже», «Пина колада» до авторских миксов — «Московский мулл», «Майами бич», «Дынная фея», а также шотов «Бабл гам», «Охотник за разумом», «Тропический» и другие. В основном меню по-прежнему есть любимые блюда — «Сковорода от папы», «Элтон Джон в Рязани», «Дошик с настоящей говядиной», закуска «А-ля 90-е», десерт «Памела Андерсон» и многие другие.

Также все именинники смогут получить скидку 30%, с воскресенья по четверг, на все барные напитки. Скидка действует в барах: Тверская, Таганка, Олимп, Можайка, Зеленоград, Одинцово. И не забывайте про вечеринку «18 мне уже» - команда «Руки ВВерх! Бара» встретит гостей ярким флэшмобом и поздравит именинников со сцены.

Но и это не все новости - в «Руки ВВерх! Барах» вы сможете провести свой банкет за полцены. Бары на Таганке, Олимпе, Можайке, Зеленоград, Одинцово предоставят скидку в 50% на все барные напитки. Акция действительна с воскресенья по четверг для компаний от 8-ми человек.

Не пропусти!

Где? Москва, Тверская, 22; Можайское шоссе, 45Б; Нижегородская, 2/1.

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