Сергея Жукова много не бывает!

В «Руки ВВерх! Бар» Москва пройдет официальное афтепати концерта Сергея Жукова. Вход по билетам из Лужников бесплатный! Проживи эти эмоции еще раз!
Бар подготовил развлекательную программу, выступление DJ резидентов и МС, специальный микс с хитами группы «Руки ВВерх!» и розыгрыш ковра с автографом Сергея Жукова. А также во всех барах сейчас действует специальное летнее меню и обновленная коктейльная карта.
Для гостей в этот день:
- бесплатный вход по билетам из Лужников.
- розыгрыш ковра с автографом Сергея Жуков.
- специальный микс только с хитами группы Руки ВВерх!
- подарок за самое крутое исполнение Руки ВВерх! в караоке.
22 июля (суббота), начало в 18:00.
«Руки ВВерх! Бар»:
- Тверская, 22.
- Нижегородская, 2.
- Олимпийская деревня 1, к. 4.
Бронь столов по телефону: +7 (499) 322 42-42.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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