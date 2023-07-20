Сергея Жукова много не бывает!

В «Руки ВВерх! Бар» Москва пройдет официальное афтепати концерта Сергея Жукова. Вход по билетам из Лужников бесплатный! Проживи эти эмоции еще раз!

Бар подготовил развлекательную программу, выступление DJ резидентов и МС, специальный микс с хитами группы «Руки ВВерх!» и розыгрыш ковра с автографом Сергея Жукова. А также во всех барах сейчас действует специальное летнее меню и обновленная коктейльная карта.

Для гостей в этот день:

бесплатный вход по билетам из Лужников.

розыгрыш ковра с автографом Сергея Жуков.

специальный микс только с хитами группы Руки ВВерх!

подарок за самое крутое исполнение Руки ВВерх! в караоке.

22 июля (суббота), начало в 18:00.

«Руки ВВерх! Бар»:

Тверская, 22.

Нижегородская, 2.

Олимпийская деревня 1, к. 4.

Бронь столов по телефону: +7 (499) 322 42-42.

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