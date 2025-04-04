Сериал «Аутсорс» вызвал всплеск интереса к сборнику «Третье лицо» Дениса Драгунского

Книжный сервис Литрес по итогам февраля-марта отмечает рост интереса к сборнику рассказов «Третье лицо» Дениса Драгунского. В него входит рассказ «Дочь военного пенсионера», послуживший основой для популярного сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли, заключительная серия которого вышла 27 марта.

За последние два месяца (февраль-март) после выхода сериала (13 февраля — 27 марта) выручка (во всех моделях монетизации — поштучная продажа, Абонемент, Подписка) от книги «Третье лицо» выросла в 11 раз по сравнению с январем 2025 года.

Кроме того, с 24 по 31 марта количество поисковых запросов с названием повести «Дочь военного пенсионера» среди пользователей сервиса Литрес увеличилось на 80% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (17-23 марта).