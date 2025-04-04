РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUСериал «Аутсорс» вызвал всплеск интереса к сборнику «Третье лицо» Дениса Драгунского

Сериал «Аутсорс» вызвал всплеск интереса к сборнику «Третье лицо» Дениса Драгунского

editor
By editor
45
заглушка

Книжный сервис Литрес по итогам февраля-марта отмечает рост интереса к сборнику рассказов «Третье лицо» Дениса Драгунского. В него входит рассказ «Дочь военного пенсионера», послуживший основой для популярного сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли, заключительная серия которого вышла 27 марта. 

За последние два месяца (февраль-март) после выхода сериала (13 февраля — 27 марта) выручка (во всех моделях монетизации — поштучная продажа, Абонемент, Подписка) от книги «Третье лицо» выросла в 11 раз по сравнению с январем 2025 года. 

Кроме того, с 24 по 31 марта количество поисковых запросов с названием повести «Дочь военного пенсионера» среди пользователей сервиса Литрес увеличилось на 80% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (17-23 марта). 

Предыдущая статья
Песня М. Боярского «Все пройдет» в исполнении Дмитрия Нагиева и группы «Моя Мишель» стала саундтреком к сериалу «Актёрище»
Следующая статья
Игровые автоматы онлайн: регистрация в казино

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru