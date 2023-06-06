Сериал «Хрустальный» – лауреат премии «Русский детектив»

Оригинальный сериал «Хрустальный» из линейки KION Originals награжден призом в номинации «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив» в рамках третьего сезона премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Сериал «Хрустальный» является совместный проектом онлайн-кинотеатра KION и Продюсерской компании «Среда». Церемония награждения прошла в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 3 июня 2023 года.





Сериал «Хрустальный» — это психологическая детективная драма, созданная онлайн-кинотеатром KION в сотрудничестве с Продюсерской компанией «Среда» по мотивам реальных событий. Главный герой сериала возвращается в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы, еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственному страху.



«Хрустальный» — первый в своем роде честный разговор о важности осмысления и принятия травм. Авторы разбираются в природе зла и способах победить его на самых ранних этапах. Сериал заставит пересмотреть ценности семейных и социальных институтов, которые допускали произошедшее с главным героем и не вставали на его защиту. Дом и семья во вселенной «Хрустального» — оказывается не «крепостью», а крайне калечащим души местом.



Режиссер сериала — Душан Глигоров («Технарь», «Выжить после»). Сценаристом проекта выступил Олег Маловичко — автор нашумевшего сериала «Метод». Главные роли в сериале исполнили Антон Васильев, Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Артем Божутин, Петр Натаров, Роман Ленков, Максим Карушев.

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