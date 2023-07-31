Сериал «Колотушка» о подпольных боях и семейных ценностях выходит на ТНТ уже сегодня

31 июля в 21:00 ТНТ начинает показ спортивного драмеди «Колотушка» – первого российского сериала о поп-ММА, авторов которого консультировали настоящие бойцы из лиги «Наше дело». Подготовки к сражениям, сами бои, эмоции от побед и неудач показаны в «Колотушке» максимально реалистично, а сюжетной канвой для драйвового пацанского сериала стала история о двух братьях, Сане и Паше, которые похожи друг на друга больше, чем им бы хотелось.

Сериал обещает немало сюрпризов для фанатов фильмов с иконами спортивного кино от Брюса Ли до Сильвестра Сталлоне, но при этом «Колотушка» - еще и трогательная история про братскую любовь и семейные ценности.

Вместе с Юрием Насоновым и Андреем Пынзару в сериале снялись Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова, Беник Аракелян и другие. Музыку к «Колотушке» написал DJ Грув.

Андрей Пынзару:

– Мой герой – человек неоднозначный, немного безбашенный, привыкший махать кулаками, но вовсе не злой. Из-за его поведения младший брат ввязывается в сомнительные приключения и вынужден участвовать в боях без правил, чтобы выплатить приличный долг. Конечно же, мне этот герой был интересен именно тем, что из-за своей непутевости вечно попадает в разные интересные ситуации, в таком случае тебе всегда есть что играть.

Лукерья Ильяшенко:

– Я думаю, в сериале «Колотушка» зрителю точно будет интересна трагикомедийная жизненная составляющая. Самое главное здесь, как и во всех хороших сериалах – драматургия. Когда зритель сопереживает героям и вместе с ними переживает настоящие человеческие взаимоотношения.

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