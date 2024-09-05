Сериал «Многогранники» по мотивам молодежной книги-бестселлера представят в сети Интернет

Тина Стойилкович и Данила Краснов

История о первой любви и дружбе — экранизация молодежного хита «Многогранники» выйдет уже осенью. Об этом рассказала автор романа-бестселлера Наталья Способина, участвовавшая в дискуссии «Экранизируй меня полностью: жизнь книг на экране» фестиваля авторов и чтецов Литрес в рамках Московской международной книжной ярмарки. Производством картины занимается компания ON SET PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Режиссером проекта выступила Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул», «Что-то положительное»). Главные роли в сериале сыграли молодые актеры Тина Стойилкович («Красные линии», «Оффлайн»), Степан Белозеров («Лёд 3», «13 Клиническая»), Данила Краснов («Любовь Советского Союза») и София Лопунова, а также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова.

Наталья Способина (на фото), автор романа «Многогранники», провела много времени на съемочной площадке и подружилась с группой:

«Я счастлива оттого, что мне удалось прикоснуться к съемочному процессу, воочию увидеть, как история и герои оживают. Хочу сказать огромное спасибо всей группе за то, сколько души и любви они вложили в наш сериал. И отдельная благодарность режиссеру Нике Яковлевой за очень бережный и деликатный подход к истории. Ну а подбор актеров — это что-то невероятное. Я очень жду, когда зрители онлайн-кинотеатра START смогут увидеть, насколько прекрасными получились ребята в «Многогранниках», какие они яркие, красивые, цельные, переживающие и очень храбрые».

Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

Роман «Многогранники» Натальи Способиной («Магниты», «Истинное волшебство» и «Прядущая») вышел в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) в 2022 году.

Съемки проекта завершились в Москве в августе.

Ранее о сериале рассказывали:

Ника Яковлева, режиссeр и креативный продюсер:

«Эта история будет интересной тем, кто когда-то был, есть или будет молодым — то есть всем. Для меня этот проект в первую очередь про боль, которая есть в каждом из нас, и которую мы порой неосознанно причиняем другим, создавая какой-то круговорот травм, поэтому мир сейчас напоминает большой травмпункт, где каждый изранен и кровоточит. Нашим героям предстоит повзрослеть и узнать себя через глубокие переживания, связанные с любовью, дружбой и отношениями с родителями».

Анна Александрова и Лера Тяжкун, продюсеры:

«Экранизация книги — достаточно сложный вызов для создателей, а особенно, если книга — топ продаж у издательства. Читатель додумывает образ героя, его мотивации, и может быть не согласен с решениями творческой команды. Но мы делаем этот проект с большой любовью и уважением к материалу, поэтому надеемся, что наш сериал найдет отклик у аудитории: кто-то сможет узнать себя в героях, а кто-то вспомнит о первой любви, дружбе и решениях, которые повлияли на взрослую жизнь».

Наталья Способина, автор книги «Многогранники»:

«Этой историей мне хотелось напомнить о том, что даже из самых сложных ситуаций есть выход, если люди готовы друг друга услышать. Да, мы очень разные, но всегда существует выбор: быть плечом к плечу или быть против. Я очень счастлива, что роман обретает вторую жизнь. Мы с книжными героями держим кулачки за героев экранных и очень верим во всю съемочную команду».