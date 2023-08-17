Сериал о театре «Из Нижнего в Россию» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko

В День города Нижнего Новгорода – 19 августа – в онлайн-кинотеатре Okko выйдет шестисерийный документальный сериал о театре «Из Нижнего в Россию». Это discovery-проект о том, почему театр родился 2500 лет назад, как развивался на протяжении истории России и какую роль сыграл в этом Нижний Новгород.

«Научно-популярный проект рассчитан на тех, кто хочет ближе познакомиться с театром. Вместе с экспертами мы исследуем нижегородский театр как пример уникального культурного кода, а также ищем ответы на вопросы: зачем нужно ходить на спектакли, почему театр кажется многим консервативным и в каком состоянии находится этот вид искусства сегодня», – рассказала автор идеи проекта, продюсер сериала «Из Нижнего в Россию», нижегородка Александра Шапкова.

Сериал создан студентами продюсерского факультета Школы-студии МХАТ совместно с молодыми нижегородскими специалистами в сфере кинопроизводства. В съемках приняли участие многие известные нижегородские деятели кино и театра.

Экспертами проекта выступили историк театра Анатолий Смелянский, экономист Александр Рубинштейн, театральный критик Ольга Егошина, продюсер Независимого театрального проекта Эльшан Мамедов, специалист в области авторского права Екатерина Чуковская, специалист в области кинотерапии Ирина Гросс, актёр МХТ им. Чехова Артем Быстров, эксперт Российского института директоров Екатерина Никитчанова, режиссёр Виктор Рыжаков, театральный критик Павел Руднев, эксперт НИУ ВШЭ Никита Бураков, директор Нижегородского театра «Комедiя» Дмитрий Коновалов, профессор ННГК им.М.Глинки Анатолий Захаров, актер и художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин, актер и главный режиссер ЦТМ Александр Сучков, актер и режиссер Лев Харламов, актер Нижегородского театра драмы им. М. Горького Олег Шапков, президент ННГК им.М.Глинки Эдуард Фертельмейстер, директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина, главный режиссер Нижегородского ТЮЗа Алексей Логачев, режиссер Иван Комаров, историк театра Надежда Ефремова.

Отметим, в 2022 году ряд закрытых показов сериала состоялся в учебных заведениях и молодежных пространствах Нижнего Новгорода, в том числе в ННГУ им. К.Минина, ННГУ им. Н.Лобачевского, ДШИ №9 им.А.Д.Улыбышева, Нижегородском Областном колледже культуры, Волжском государственном университете водного транспорта, Молодежном центре «Высота», а также в Школе-студии МХАТ.

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