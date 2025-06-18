Сериал Пятого канала «Витязи» получил диплом международного кинофестиваля

Средневековый детектив «Витязи» получил одну из знаковых наград XII Забайкальского международного кинофестиваля. Диплом победителя конкурсной программы сериалов КИНО+ вручен в номинации «За тонкое сплетение исторических фактов и драматургии».

«Витязи» – исторический детектив, действие которого разворачивается в XIII веке на Руси. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии князь отстраняет их от службы. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им придется снова встать на защиту простых людей и родной земли. И найти ответ на вопрос: кто же их предал. Премьера первого сезона состоялась на Пятом канале 6 ноября 2023 года.

Формулировка диплома — «За тонкое сплетение исторических фактов и драматургии» — подчеркнула главную сильную сторону проекта – мастерское сочетание достоверного исторического материала с захватывающим сюжетом и глубокой проработкой характеров персонажей.

Как отметили организаторы кинофестиваля, награда на престижном Забайкальском МКФ подтверждает художественную ценность и зрелищность сериала, его умение говорить с современной аудиторией на языке качественного кино. Специальная программа КИНО+ – первый в истории ЗМКФ зрительский конкурс сериальных проектов, где работы оценивает не жюри, а зрители.

Олег Малышев, исполнитель главной роли в сериале «Витязи»:

— Я благодарю всех за такую высокую оценку нашего сериала. Это очень ценно и волнительно. Вся команда очень старалась, вкладывали все наши знания и умения. Уверены, что в следующих сезонах мы не только оправдаем доверие поклонников детектива, но и удивим даже самых искушённых зрителей.