VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСериал Пятого канала «Витязи» получил диплом международного кинофестиваля

Сериал Пятого канала «Витязи» получил диплом международного кинофестиваля

editor
By editor
61
Витязи
Фото © пресс-служба Пятого канала

Средневековый детектив «Витязи» получил одну из знаковых наград XII Забайкальского международного кинофестиваля. Диплом победителя конкурсной программы сериалов КИНО+ вручен в номинации «За тонкое сплетение исторических фактов и драматургии».

«Витязи» – исторический детектив, действие которого разворачивается в XIII веке на Руси. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии князь отстраняет их от службы. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им придется снова встать на защиту простых людей и родной земли. И найти ответ на вопрос: кто же их предал. Премьера первого сезона состоялась на Пятом канале 6 ноября 2023 года.

Формулировка диплома — «За тонкое сплетение исторических фактов и драматургии» — подчеркнула главную сильную сторону проекта – мастерское сочетание достоверного исторического материала с захватывающим сюжетом и глубокой проработкой характеров персонажей.

Как отметили организаторы кинофестиваля, награда на престижном Забайкальском МКФ подтверждает художественную ценность и зрелищность сериала, его умение говорить с современной аудиторией на языке качественного кино. Специальная программа КИНО+ – первый в истории ЗМКФ зрительский конкурс сериальных проектов, где работы оценивает не жюри, а зрители.

Олег Малышев, исполнитель главной роли в сериале «Витязи»:

— Я благодарю всех за такую высокую оценку нашего сериала. Это очень ценно и волнительно. Вся команда очень старалась, вкладывали все наши знания и умения. Уверены, что в следующих сезонах мы не только оправдаем доверие поклонников детектива, но и удивим даже самых искушённых зрителей.

Предыдущая статья
Оксана Мажулис: «Я записываю не просто альбом – я создаю музыкальный путь, по которому слушатель может пройти и вспомнить себя»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru